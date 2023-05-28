TRT dizisiyle ünlenen Merve Dizdar Türkiye'yi kötüledi

Geçtiğimiz yıllarda TRT 1'de ekranlara gelen Masumlar Apartmanı dizisiyle adını duyuran oyuncu Merve Dizdar, Fransa'da düzenlenen 76. Cannes Film Festivali'nde Türkiye'yi karaladı.

Oyuncu Dizdar'a, 76. Cannes Film Festivali'nde yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki rolüyle 'en iyi kadın oyuncu' ödülü verildi.

Türkiye'yi karaladı

Ancak Dizdar, ödül töreninde yaptığı konuşmada Türkiye'yi karalayan ifadeler sarf etti.

Dizdar, konuşmasında Türkiye'de kadınların aşağılandığını, hak etmedikleri bir hayatı yaşadıklarını ileri sürerek algı oluşturmaya çalıştı. Türkiye'de düzenlenen film festivallerinde politik konuşmayı eksik etmeyen muhalif sanatçılardan olan Dizdar, Fransa'daki festivalde de yine bir yerlere mesaj verdi. Ezber yeteneği iyi olduğu bilinen oyuncunun yaptığı konuşmayı elindeki kağıttan okuması da dikkat çekti.

"Yaşadığım coğrafyada kadın olmak"

Konuşmasında kadınlara 'karşı koyma' mesajı da veren Merve Dizdar şu ifadeleri kullandı:

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"Filmde canlandırdığım Nuray karakteri, inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim. Ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak, Nuray'ın ve Nuray'ların duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmemi gerektiriyor. Bu ödülü; kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum."

Ayvalı tebrik etti

AK Parti MKYK üyesi ve Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, Cannes Film Festivali’nde "En İyi Kadın Oyuncu ödülü" alan Merve Dizdar’ın konuşmasına tepki gösterdi.

Ayvalı paylaştığı mesajında, "Batı’nın Ezik Kölelerinden biri daha. Aldığı ödülü oyunculuğuna değil, iki büklüm sunduğu sadakatine ve ülkesini onların diliyle aşağılamasına borçlu…Eline tutuşturulan kağıdı titreyerek okuyacak kadar ezik, kendi ülkesini kölesi olduğu zihniyete peşkeş çekecek kadar kompleksli…Fransa’da saraylarda ağırlanan PKK’lılardan farkı sektöründen ibaret. Merve Dizdar budur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi kötüledi

Merve Dizdar'ın, Türkiye’yi Batı’ya şikayet etmesi ve seçim göndermesi yaparak ödülü alması ise CHP’yi mutlu etti. Herkes, Merve Dizdar’ın tavrına tepki gösterirken CHP'li ve diğer siyasetçiler tebrik yarışına girdi. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ödül alması ve konuşması nedeniyle Merve Dizdar'ı tebrik etti.

Kılıçdaroğlu kutladı

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Cannes Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Merve Dizdar'ı yürekten kutluyorum. "Türkiye’de hakkettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara" bugün hep birlikte demokrasiyi armağan edeceğiz."

İmamoğlu da tebrik etti

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ne güzel haber. Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Merve Dizdar’ı tebrik ediyorum."

"Merve, gurur duyduk sayende"

Canan Kaftancıoğlu paylaştığı mesajında: "Merve Dizdar tam da kadınlar çalışmasın diyenlere inat tüm o kötülüğün üzerine bir sanatçı parıltısını boca etti bu akşam. Harika ödül konuşmasıyla da her birimizi selamladı. Tebrikler sevgili Merve, gurur duyduk sayende…" dedi.

Babacan tebrik etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Cannes Film Festivali'nde Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansı ile en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Merve Dizdar'ı tebrik ediyorum. Başarılı yönetmenimiz Nuri Bilge Ceylan başta olmak üzere tüm film ekibini de ayrıca kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Özdağ tebrik edip sildi

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cannes'da ödül alan Merve Dizdar'ı önce tebrik etti, sonra gelen uyarılar üzerine paylaşımını sildi.

Paylaşımında, "Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" nü kazanan ilk Türk oldu. Yürekten tebrik ederim." ifadelerini kullanan Özdağ'ın kullanıcılardan gelen, Dizdar "PKK yanlısı Şebnem Korur Fincancı'yı destekleyen sözleri alkışlamıştı" uyarılarından sonra paylaşımını silmesi ise dikkat çekti.

Şebnem Korur Fincancı'yı destekledi

Öte yandan oyuncu Merve Dizdar, 2022 yılının sonlarında gerçekleştirilen Boğaziçi Film Festivali'ne katılmıştı. Dizdar burada, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah iftirasını atan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı destekleyen sözleri alkışlamış ve çok tepki çekmişti.