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Gündem TRT dizisinin oyuncusu hastaneye kaldırıldı
Gündem

TRT dizisinin oyuncusu hastaneye kaldırıldı

TRT1 ekranlarında yayınlanan Tozkoparan dizisinin oyuncularından Sera Tokdemir, koronavirüse yakalandı. Gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan oyuncu tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 10:11:00 -
TRT dizisinin oyuncusu hastaneye kaldırıldı

TRT1 ekranlarında yayınlanan Tozkoparan İskender dizisinde oynayan 40 yaşındaki Sera Tokdemir, koronavirüse yakalandı. Oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak temasta olduğu kişileri uyardı.

"Gece çok kötü hissederek acile geldim"

Sosyal medya hesabı Instagram'dan konuyla ilgili açıklama yapan başarılı oyuncu, "Gece çok kötü hissederek acile geldim. Aldığım serumlar iyi olmamı sağlayamayınca doktor yatışıma karar verdi. Ve az önce kovid pozitif olduğumu öğrendim. Lütfen temasta olan herkes mutlaka test yaptırsın" dedi. Oyuncu paylaşımında iki doz koronavirüs aşısı yaptırdığını da söyledi.

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