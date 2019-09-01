TRT Çerkes açılsın talebi mahkemelik oldu

16 Eylül 2018 günü Kayseri’de ikincisi yapılan “TRT Çerkes açılsın” sloganlı TRT Çerkes mitingi mahkemelik oldu. Miting için yapılan farkındalık çalışmalarında su bazlı sprey boya ile yazılan yazılar nedeniyle açılan davalar 2 ve 6 Eylül tarihlerinde görülecek.

Kayseri’de yapılan TRT Çerkes mitinginin komite başkanı;Balkar Selçuk Bağlar konuyla ilgili olarak, “Kayseri’de Bilboard’lar kiralandı. Etiketleme çalışmaları yapıldı. Uzunyayla bölgesinde ise reklam tabelaları olmadığından sprey boyayla miting çağrısı ve farkındalık çalışmaları yapıldı. Şimdi öğreniyoruz ki, bizim su bazlı spreylerle yaptığımız bu çalışmalar hakkında “Kamu Malı Üzerine TRT ÇERKES AÇILSIN yazmak suretiyle kirletmek” suçlamasıyla Pınarbaşı Asliye Hukuk Mahkemesinde kamu davası açılmış. Doğrusu bu durum komik ve düşündürücü. Su bazlı spreylerin demokratik bir talep için kullanılmasının hem kamuyu hem de Uzunyayla’nın orta yerinde bulunan bir firmayı dava açacak kadar rahatsız etmesi çok manidar.Kamunun ya da şahısların ciddi bir zarar görmediğini biliyoruz. İddianamelerde de bu durum açıkça ortada aslında. Bir zarar varsa da karşılamaya hazırız. Ancak bu ironik durum oldukça düşündürücü. ” dedi.

Balkar Selçuk Bağlar, Uzunyayla Çerkeslerinin hükümetten 7/24 Çerkes dilinde yayın yapacak bir televizyon kanalı talebininz olduğunu söylerken, “İlk talep 2012 yılında Kayseri Fuar Alanı’ndan yapılan TRT ÇERKES mitingiydi. İkinci miting ise 2018 yılında yine Kayseri’de yapıldı. Yani geçen altı yılda bu konuda hükümet tarafından hiçbir adım atılmadı. Bu arada Ahlat Çerkesleri tarafından da aynı amaçla 2013 yılında bir TRT ÇERKES mitingi düzenlendi. Bilindiği gibi TRT 41 dünya dilinde internet haber yayıncılığı yaparken Kürtçe, Arapça, İngilizce, Rusça, Zazaca ve Türkçe dillerinde de televizyon yayıncılığı yapmaktadır” dedi.