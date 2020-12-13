TRT Arapça muhabirine silahlı saldırı: Olay yerinde vefat etti
TRT Arapça kanalı muhabiri Hüseyin Hattab, Suriye'nin El Bab ilçesinde öldürüldü.
TRT Arapça'ya telifli içerik üreten Suriyeli muhabir Hüseyin Hattab, El Bab ilçesinde silahlı saldırıya uğradı. Hattab, olay yerinde vefat etti.
Daha önce de saldırıya uğramıştı
Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor. TRT’de yer alan habere göre, Hattab maskeli bir grup motosikleti tarafından kurşunlandı. Gazetecinin naaşının dün toprağa verildiği kaydedilirken, cenaze töreninin de gece saatlerinde yapıldığı belirtildi. 38 yaşındaki Hattab, üç ay önce de saldırıya uğramıştı.