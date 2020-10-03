TRT açıkladı! Payitaht Abdülhamid'in yayın tarihi belli oldu
TRT, sevilen dizisi Payitah Abdülhamid'in 5'inci sezonunun 9 Ekim'de başlayacağını duyurdu.
TRT1'in cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Payitaht Abdülhamid, 5. sezonu başlıyor. Yeni sezonda çok sayıda yeni oyuncu ile rekorlarını tazelemek isteyen dizide yeni sezonun ilk fragmanı yayınlanarak yeni bölüm tarihi açıklandı.
9 Ekim'de başlıyor
Osmanlı İmparatorluğu'nun zekasıyla anılan padişahı Abdülhamid Han'ı konu alan dizinin yeni sezon başlangıç tarihi için TRT'den açıklama geldi. TRT1 dizinin 5. sezon ilk bölümünün 9 Ekim cuma günü yayınlanacağını duyurdu.
Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca ve Volkan Kapkın'ın yaptığı dizide yeni sezon oyuncuları arasında İsmail Hakkı, Hakan Bilgin, Cansu Fırıncı, Ali Buhara Mete, Mehmet Korhan Fırat, Yılmaz Meydaneri, Alara Turan, Burak Haktanır, ErePayitaht Abdülhamidn Dinler, Halit Karaata, Gökşin Saraç ve Mesud Uz gibi isimler bulunuyor.