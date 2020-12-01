  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TRT 2, aralık ayında ödüllü ve prestijli filmleri izleyiciyle buluşturacak
Aktüel

TRT 2, aralık ayında ödüllü ve prestijli filmleri izleyiciyle buluşturacak

Aralarında televizyonda ilk kez izleyiciyle buluşacak filmlerin de yer aldığı ödüllü ve prestijli filmler, orijinal dilinde TRT 2 ekranlarında sinemaseverlerin beğenisine sunulacak

Yeniakit Publisher
2020-12-01 12:02:11 -
TRT 2, aralık ayında ödüllü ve prestijli filmleri izleyiciyle buluşturacak

İSTANBUL (AA) - Kültür sanat kanalı TRT 2, aralık ayında ödüllü ve prestijli filmleri izleyiciyle buluşturacak.

Birçok alanda özel yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, aralık ayında da her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek.

Aralarında televizyonda ilk kez izleyiciyle buluşacak filmlerin de yer aldığı, edebiyat, tarih, resim, tiyatro, müzik ve felsefe gibi pek çok alanda yapımlar sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Aralık ayı boyunca orijinal dilinde yayımlanacak filmler şöyle:

- 1 Aralık Salı, 21.00'de "Happy As Lazzaro" (Mutlu Lazzaro)

- 2 Aralık Çarşamba, 20.45'te "Selma" (Özgürlük Yürüyüşü)

- 3 Aralık Perşembe, 21.00'de "Sarı Sıcak"

- 4 Aralık Cuma 21.30'da "The Sisters Brothers" (Sisters Biraderler)

- 5 Aralık Cumartesi, 21.30'da "Stronger" (Pes Etme)

- 6 Aralık Pazar, 21.30'da "The Sea Inside" (İçimdeki Deniz)

- 7 Aralık Pazartesi, 21.00'da "Rebel In The Rye" (Çavdar Tarlasındaki Asi)

- 8 Aralık Salı, 21.00'de "Ayka"

- 9 Aralık Çarşamba, 21.00'de "Grbavica: The Land Of My Dreams" (Esma'nın Sırrı)

- 10 Aralık Perşembe, 21.00'de "Bulutların Ardında"

- 11 Aralık Cuma, 21.30'da "At Eternity's Gate" (Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında)

- 12 Aralık Cumartesi, 21.30'da "Moneyball" (Kazanma Sanatı)

- 13 Aralık Pazar, 21.30'da "Just 6.5" (6.5 Metre)

- 14 Aralık Pazartesi, 21.00'de "The Bookshop" (Sahaf)

- 15 Aralık Salı, 21.00'de "The Warden" (Müdür)

- 16 Aralık Çarşamba, 21.00'de "Yol Kenarı"

- 17 Aralık Perşembe, 21.00'de "About Endlessness" (Sonsuzluk Üzerine)

- 18 Aralık Cuma, 21.30'da "The Code Unknown" (Bilinmeyen Kod)

- 19 Aralık Cumartesi, 21.30'da "Shoplifters" (Arakçılar)

- 20 Aralık Pazar, 21.30'da "Dead Man" (Ölü Adam)

- 21 Aralık Pazartesi, 21.00'de "The Leisure Seeker" (Karavan)

- 22 Aralık Salı, 21.00'de "When The Moon Was Full" (Dolunay Zamanı)

- 23 Aralık Çarşamba, 21.00'de "Yarım"

- 24 Aralık Perşembe, 21.00'de "Hedi" (Seni Seviyorum Hedi)

- 25 Aralık Cuma, 21.30'da "All Is Lost" (Sona Doğru)

- 26 Aralık Cumartesi, 21.30'da "Everybody Knows" (Herkes Biliyor)

- 27 Aralık Pazar, 21.30'da "Bir Zamanlar Anadolu'da"

- 28 Aralık Pazartesi, 21.00'de "Aloft" (Paramparça)

- 29 Aralık Salı, 21.00'de "Lamb" (Kuzu)

- 30 Aralık Çarşamba, 21.00'de "King Lear" (Kral Lear)

- 31 Aralık Perşembe, 21.15'te "Le Havre" (Umut Limanı).

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransız askerlerinin konuşlu olduğu askeri üs füzeyle vuruldu!
Dünya

Fransız askerlerinin konuşlu olduğu askeri üs füzeyle vuruldu!

Mali'nin kuzeyinde Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu İstikrar Misyonu'na ait olan ancak Fransız askerlerinin yoğun olarak konuşlandığı as..
Azerbaycan rahatsız etti! Rusya'da tepki çeken soruşturma
Dünya

Azerbaycan rahatsız etti! Rusya'da tepki çeken soruşturma

Rusya'nın Tataristan bölgesinde yayın yapan “Türk Görüşü” gazetesinde Azerbaycan'a destek veren bir habere imza atan Nail Nabiullin hakkında..
Türkiye ile Rusya imzaladı
Dünya

Türkiye ile Rusya imzaladı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk-Rus Ortak Merkezinin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara ilişkin mutabakatın imzalandığını du..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay