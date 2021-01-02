TRT 1’in yeni dizisi Tozkoparan İskender sürprizle başlıyor

TRT1’in yeni dizisi Tozkoparan İskender, çocuklara yaparak, 2 Ocak Cumartesi (bu akşam) akşamı art arda ilk iki bölümüyle birden ekranlara merhaba diyecek.

Bu akşam saat 20.00’de çocuklara özel iki bölümü birden yayınlanacak olan Tozkoparan İskender, 10 Ocak 2021 itibariyle her hafta saat 17.30’da yayınlanacak.

Tozkoparan İskender rolünde yetenekli çocuk oyuncu Çağan Efe AK, Salih karakteriyle usta isimlerden Yusuf Gökhan Atalay, Giovanni (Cihangir) karakteriyle gençlerin severek takip ettiği oyunculardan Fırat Albayram ve daha nice birbirinden yetenekli çocuk ve yetişkin oyuncular, Tozkoparan İskender dizisiyle seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Tozkoparan İskender’in bugün yayınlanacak olan 1. ve 2. Bölümüne neler olacak? İşte oyuncuların tanıtımı:

Zaman yolculuğu yapan Salih ve Fikri, kötülerin geçmişte Tozkoparan İskender’in okçular tekkesine girmesini engellediklerini fark ederler. Köyünde sıradan bir yaşam süren İskender’i arayıp bulan Salih ve Fikri, İskender’in içindeki cevheri fark etmesine ve okçular tekkesine girmesine yardımcı olurlar.

İskender okçular tekkesinde eğitim alırken, onu yakından takip eden birisi vardır; Cihangir. Venedikli bir casus olan ve asıl ismi Giovanni olan Cihangir, okçular tekkesinin en iyi okçusu olmayı amaçlamaktadır. Böylece Osmanlı Sultan’ının koruması olacak ve Sultan’a zarar verebilecektir. Ancak hiç beklemediği anda karşısına çıkan İskender, Tozkoparan unvanını da alarak Cihangir’in önüne geçer ve okçular tekkesinin en iyi okçusu olur.

Tozkoparan İskender, Sultan’ın korumalığını yapmak ve Yeniçeri Ocağı’na girmek üzere yola koyulur. Fakat Giovanni yüzünü gizleyerek adamlarıyla birlikte Salih, Fikri ve İskender’e saldırır. Saldırı esnasında zaman makinesine bir ok saplanmasıyla birlikte aniden çalışan makine, Salih, Fikri ve İskender’in yanı sıra Giovanni’yi de günümüze ışınlar.

Günümüzde de işler, Temrenli kasabasında zorlu gitmektedir. Arda, Asya, Sinan ve Elif’ten oluşan okçuluk takımı Mavi Ay, burslu olarak TAYGU Koleji’ne yazılmıştır. Yeni okullarına uyum sağlamak için ellerinden geleni yapan Mavi Ay’ı Tayfun, Duygu, Ece ve Ayberk’ten oluşan bir başka okçuluk takımı Kasırga karşılar. Ancak Kasırga, Mavi Ay’ın okula gelişinden pek mutlu olmamıştır. Daha ilk günden Mavi Ay ile Kasırga takımlarının arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar.

Kasırga ve Mavi Ay’ın arası düzelecek midir? Günümüze ışınlanan Tozkoparan İskender’i neler beklemektedir? Kötü olduğu kadar sakar ve komik bir karaktere sahip olan Giovanni, günümüzde İskender’i bularak ona zarar verebilecek midir? Salih ve Fikri İskender’i korumayı başarabilecek midir?

Tüm bu soruların yanıtı ve daha fazlası, Tozkoparan İskender’in ilk iki bölümüyle birlikte 2 Ocak Cumartesi günü saat 20:00’de Trt1 ekranlarında olacak.