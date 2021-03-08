TRT 1'in yeni dizisi 'Teşkilat' aksiyon sahneleri ile büyük beğeni topladı
TRT 1'in dün akşam ekranlara gelen yeni dizisi Teşkilat ilk bölümü nefes kesti. Dizideki operasyon sahnesinde SİHA'nın hedefini imha ettiği anlar büyük beğeni topladı.
TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat ilk bölümü ile ekranlara geldi. Dizideki operasyon sahnesinde SİHA'nın hedefini imha ettiği anlar izleyicileri ekrana kilitledi.
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, nefes kesen operasyon sahnesini sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Güvenlik güçlerimiz üst düzey koordinasyon içerisinde gece gündüz demeden büyük bir özveri ile görev yapıyor. Yeni dizimiz #Teşkilat, güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonlarından esinlenerek hazırladığımız sahne ile başladı' ifadelerini kullandı.