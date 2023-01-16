TRT 1'in iddialı dizisinde büyük sürpriz! Herkes şaşkın...

TRT 1 ekranlarının iddialı dizisi Yürek Çıkmazı, duygu yüklü hikayesiyle 17 Ocak Salı günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

TRT 1’in güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü öyküsüyle ekranlara getirdiği Yürek Çıkmazı dizisi, 17 Ocak Salı günü 11’inci bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

Yürek Çıkmazı; kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının öyküsünü ekranlara taşıyor.

‘Yürek Çıkmazı’nın 17 Ocak Salı günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak 11. bölümünde neler olacak:

Ali Fuat’ın hayatını kurtaran Halil, yaralanarak hastaneye kaldırılır. Başucunda biri Halil’in sevdiği diğeri de Halil’i seven olmak üzere iki kadın vardır. Zeynep bu acı olay sayesinde gerçek duygularıyla yüzleşir ve Halil’le ilişkisi hakkında tekrar düşünmeye başlar.

Halil’in yaralanma haberiyle birlikte Birsen’in evine ateş düşer. Polis tarafından Halil’in vurulduğunu öğrenen Yılmaz’ın ise kılı kıpırdamaz. Diğer taraftan Ali Fuat, tanımadığı biri için hayatını hiçe sayan Halil’i koşulsuz oğlu olarak kabul eder.

Hastanede Halil’in iyi haberi beklenirken Birsen’in evine Kıvanç tarafından bir paket gönderilir. İçinde cinayetin tek delili olan yemeni vardır. Kıvanç bu sorumluluğu alamayacağını, Feride’ye ne yapacaklarına ailece karar vermelerini ister. Böylece Halil’in evinde bir mahkeme kurulur. Son anda gelen şahit bütün ezberleri bozup, planları alt üst eder.

“Yürek Çıkmazı” 11. bölümüyle 17 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de

“Yürek Çıkmazı” Görsel Linki:

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“Yürek Çıkmazı” Fragmanı:

https://youtu.be/Mo8vpKCeuEo