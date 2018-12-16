Troy’dan yerli malı indirimleri

Milli ödeme yöntemi TROY, ‘Yerli Malı Haftası’ dolayısıyla önemli kampanyalara imza atıyor. 12-18 Aralık tarihlerini kapsayan ‘TROY’la Tadımız Yerinde’ adlı kampanya kapsamında Türkiye’nin önde gelen restoranlarında yüzde 50 indirim uygulanıyor. Ayrıca seçkin markaların e-ticaret platformlarında TROY logolu kartlarla yapılacak 100 liralık alışverişlerde 30 liralık indirim imkânı sunuluyor. Kampanyalarla ilgili detaylara www.troyodeme.com ‘dan ulaşmak mümkün.