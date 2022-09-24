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Teknoloji Tropik fırtına o bölgelere yaklaşıyor! NASA'dan flaş karar
Teknoloji

Tropik fırtına o bölgelere yaklaşıyor! NASA'dan flaş karar

NASA, Ay'a dönüş projesi (Artemis I görevi) kapsamında test uçuşuna hazırlanırken, Florida ve Küba'ya yaklaşan tropik fırtına nedeniyle uçuş denemesi 3. kez iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-24 19:11:00 -
Tropik fırtına o bölgelere yaklaşıyor! NASA'dan flaş karar

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay'a dönüş projesi (Artemis I görevi) kapsamında test uçuşuna hazırlanırken, Florida ve Küba'ya yaklaşan tropik fırtına nedeniyle uçuş denemesi 3. kez iptal edildi.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezinden gerçekleştirilecek "Artemis I" görevi için çalışan ekip, 27 Eylül Salı günü yapılması planlanan test uçuşunu bir kez daha iptal etti. Açıklamada, iptal gerekçesi olarak, uçuşun yapılacağı gün Florida ve Küba'yı bir tropikal fırtınanın vuracağının öngörülmesi gösterildi.

Söz konusu uçuş, daha önce de iki kez yakıt deposundaki sızıntı nedeniyle iptal edilmişti.

Yeni uçuş denemesinin ne zaman yapılacağına ilişkin ise kesin bir tarih paylaşılmadı.

NASA'nın Derin Uzay Keşif Sistemleri'nin ilk entegre uçuş testini gerçekleştirecek "Artemis I" uçuşunun başarılı olması durumunda, NASA astronotları 2024'te Ay'ın etrafında uçabilir hale gelecek ve 2025'te Ay'a iniş yapabilecek.

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