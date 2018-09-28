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Tropik fırtına futbolu vurdu!

Beklenen tropik fırtına nedeniyle hafta sonu oynanacak amatör futbol müsabakalarının iptal edildiği bildirildi.

28 Eylül 2018 Cuma 01:17
Tropik fırtına futbolu vurdu!

İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, 29-30 Eylül'de yapılacak tüm amatör futbol müsabakalarının Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan raporlar doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu bilgisi dahilinde ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Ertelenen maçlarda 28 Eylül 2018'den sonra tescili yapılmış oyuncular, yöneticiler ve teknik adamların görev yapamayacağı kaydedildi.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 01:17
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