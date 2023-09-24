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Siyaset Trollere yönelik operasyon ses getirdi! Kuveytli yazardan dikkat çeken Ümit Özdağ çıkışı
Siyaset

Trollere yönelik operasyon ses getirdi! Kuveytli yazardan dikkat çeken Ümit Özdağ çıkışı

Yeniakit Publisher
2023-09-24 15:24:00 -
Trollere yönelik operasyon ses getirdi! Kuveytli yazardan dikkat çeken Ümit Özdağ çıkışı

Kuveytli yazar Abdulaziz el-Hayri duyurdu: Ümit Özdağ'a 'ırkçılık' tepkisi!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ırkçı trollerine yönelik operasyonlar ses getirirken, Kuveytli yazar Abdulaziz el-Hayri'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

Sosyal medyada Ümit Özdağ'ın ırkçılık politikasına destek veren troller bir bir içeri alındı.

Başlatılan soruşturma kapsamında Müdafaa Hareketi adlı oluşumun yöneticisi Rauf Köse ve Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak'ın da aralarında olduğu 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlar ses getirirken, Kuveytli yazar Abdulaziz el-Hayri'den de dikkat çeken bir çıkış geldi.

"Türkiye’yi ve halkını seviyorum. Benim sorunum sadece Kemalistlerle." diyen Hayri, Ümit Özdağ ile ırkçı ekibine tüm uluslararası mahkemelerde dava açacağını söyledi:
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Davranışları kötü, dinimize ve Resulümüze hakaret ediyorlar. Mültecilere ve turistlere karşı suç işliyorlar. Başta Ümit Özdağ olmak üzere hepsine tüm uluslararası mahkemelerde dava açacağım.

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