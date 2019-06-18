Trol Hesapları Yöneten FETÖ’cü deşifre oldu

FETÖ terör örgütünün sosyal medyadan toplumu dizayn etmek amacıyla yönettiği psikolojik harekat hesapları tek tek deşifre ediliyor. Uzman Editör Yusuf Erdoğan, bu amaçla yönetilen 12 sosyal medya hesabını deşifre etti.

Hesapların tek bir isim tarafından yönetildiği ve söz konusu ismin FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edildi. Hesapların arkasında, ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmak amacıyla trol hesaplar üzerinden paylaşım yapan gerçek isimlerden birinin Özgür Erdinç olduğu belirlendi.

Özgür Erdinç, trol hesaplardan toplumsal bütünlüğe zarar verecek nitelikte içerikler paylaşılıyordu.

Uzman Editör Yusuf Erdoğan (@YusufErdoganer) paylaşımında, tek kişi tarafından yöneltilen hesapların görselini paylaşarak, “DİKKAT! Aşağıdaki hesapların hepsini ters algı oluşturmak için FETÖ'nün trol ordusunun Ankara İmamlarından Özgür Erdinç kullanıyor. Tüm ideolojilere de sızmaya çalışıyor. Aralıksız bunları deşifre etmeye devam edeceğim. Mail hesabı: [email protected]” yazdı.