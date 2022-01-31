'Trol' edebiyatı yapana bak! AK Partililere 'AK İt' hakareti yapan Kamalak...

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Saadet Partisi eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak'ın oğlu, İyi Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Furkan Kamalak, katıldığı T24 canlı yayınında "trol" edebiyatı yaptı.

Twitter hesabından, AK Parti'ye gönül veren kişilere, "AK İt" hakaretinde bulunup, gelen tepkilerden sonra geri adım atarak, "Ben Akit'i kastettim." ifadelerini kullanan Kamalak, trollere karşı dikkatli olunması gerektiği mesajını verdi.

Yaptığı yalan haberlerle gündemden düşmeyen Halk TV sunucusu Özlem Gürses gibi isimlerin avukatlığını yapan Furkan Kamalak, delilsiz açıklamaları ile trol edebiyatına soyunarak, şunları öne sürdü:

Bir kişi "hesabıma çocuğum girmiş" dedi. Çocuğun 5 yaşında olduğunu öğrendim. Çocuğun, kullanılan ifadeler ve küfürler göz önüne alındığında, yaşadığı ortamın kötü durumda olduğunu ve çocuğun devlet denetimine alınması gerektiğini söylediğimiz de ise suçunu itiraf etmek zorunda kaldı.

"Rızkımı bu şekilde kazanıyorum" diyen troller var. Trol hesaplar belli bir merkezden yönetiliyor. Organize bir şekilde hareket eden trollere karşı dikkatli olunmalı.