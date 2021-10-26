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Kadın - Aile Trileçe tarifi Nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Trileçe tarifi Nasıl yapılır?

Triliçe ya da trilece diye de bildiğimiz tatlının asıl adı trileçe.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 17:17:00 - 2021-10-26 18:03:18
Trileçe tarifi Nasıl yapılır?

Triliçe ya da trilece diye de bildiğimiz tatlının asıl adı trileçe. Bu kelime İspanyolca "üç süt" anlamına gelen "tres leches" ifadesinden geliyor. Değişik tat arayanlar bu tarifi deneyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

  • 5 adet yumurta
  • 1,5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 1 su bardağından 1 parmak eksik şeker

Sütlü sosu için malzemeler

  • 3,5 su bardağı süt
  • 3 yemek kaşığı toz şeker
  • 200 g sıvı krema

Karamel sosu için malzemeler

  • 1 çay bardağı şeker
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 200 g sıvı krema
  • 1 paket krem şanti (Üzeri için)

Yapılışı

Kremşantili trileçe yapmak için karıştırma kabımıza yumurta ve toz şekeri alıp boza kıvamına gelene kadar çırpalım. Un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip spatulayla alttan üste doğru karıştırıp yağlı kağıt serili fırın kabına dökelim. 175°lik fırında 10 dk, sonra ısıyı 155° düşürüp yaklaşık 30 dk pişirelim. Trileçenin sütlü sosu için uygun bir kapta süt, toz şeker ve sıvı kremayı çırpıp buzdolabında bekletelim. Karamelli sosu için, tavamıza şekeri alıp orta ateşte sürekli karıştırarak erimesini sağlayalım.1 yemek kaşığı tereyağını açık bir renk alınca ekleyelim ve yağın erimesini sağlayalım. Son olarak sıvı kremayı da ekleyip sosumuz kıvam alana kadar kısık ateşte kısa süre karıştırarak pişirelim. Ilımış olan kekimizi ters çevirip yağlı kağıdı çıkarıp çatalla delikler açalım. Soğuk şerbetimizi kekin üzerine dökelim. 1 paket köpürtülmüş krem şantiden süslemek için biraz ayırıp kalanını kekin üzerine yayalım. Ilımış olan karamel sosumuzu krem şantinin üzerine dökelim. Ayırmış olduğumuz krem şanti ile süsleyip kürdan ile şekil verelim. 5-6 saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edelim.

 

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