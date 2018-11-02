Trileçe tarifi

KEKİ İÇİN

5 adet yumurta

10 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

10 yemek kaşığı un

5 yemek kaşığı irmik

1 paket vanilya

1 paket kabarma tozu

ŞERBETİ İÇİN

5 su bardağı soğuk süt

5 yemek kaşığı tozşeker

400 ml krema

2 yemek kaşığı süttozu

KARAMELİ İÇİN

5 yemek kaşığı tozşeker

1 yemek kaşığı margarin

1 paket krema

YAPILIŞI

İşe yumurtaların sarı ve beyaz kısımlarını ayırmakla başlayalım. Yumurtanın beyazını derin bir karıştırma kabına alalım. 2 yemek kaşığı toz şeker ilave ettikten sonra mikser yardımı ile yüksek devirde krema kıvamını alana kadar çırpıyoruz. Karışımımızın üzerine yumurta sarılarını da ilave ederek karıştırmaya bir süre daha devam ediyoruz. Tatlının en can alıcı noktası yumurtaların çırpılmasında saklıdır. Bu yüzden, bu aşamalarda yumurtaların çok iyi çırpıldığına emin olalım. Sırada unu ve hemen arkasından kalan 8 yemek kaşığı şekeri ilave edip karıştırmaya bir süre daha devam edelim. Ayrı bir kap içerisinde sırasıyla sıvı yağ, un, irmik, vanilya ve kabartma tozunu birleştirelim. Şimdi, kaplardaki karışımları birbirine karıştırabiliriz.Bundan sonraki püf noktası, hamuru iyi çırpmak. Önce düşük, sonra yüksek devirde çırpmaya devam edelim. Fırını 170 derecede önceden ısıtmayı unutmayalım. Karışımı fırın tepsisine dökelim ve 40-45 dakika kadar pişirelim. Şerbetini hazırlamak için yeni bir kap daha çıkaralım. Tüm şerbet malzemelerini süt köpürünceye kadar çırpalım. Sonrasında şerbeti soğuması için buzdolabına kaldırabiliriz. Şimdi sosunu hazırlamaya geçelim. Öncelikle şekeri tavaya koyup orta ateşte karamelize olana kadar pişirelim. İşlem biraz uzun sürebilir. Karamel kıvamını elde ettikten sonra tereyağı ile kremayı hızlıca içine ilave edip karıştıralım. Fırından çıkardığımız keke kürdanla birkaç delik açmayı unutmayalım. Şimdi buzdolabında beklettiğimiz şerbeti çıkarma zamanı, ardından soğuyan şerbetimizi kekin üzerine dökebiliriz. Son adım olarak da karamel sosunu ekleyelim ve tatlımız hazır.