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Tribünlerden ‘Sıfır Atık Projesi’ne çağrı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) uygulamaya konulan Sıfır Atık Projesi’ne Samsunspor tribünlerinden destek geldi.

07 Mart 2019 Perşembe 13:55
Tribünlerden ‘Sıfır Atık Projesi’ne çağrı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) uygulamaya konulan Sıfır Atık Projesi’ne Samsunspor tribünlerinden destek geldi. Kale arkasında açılan pankartla projeye dikkat çekilirken, Milletvekili Karaaslan da pankart taşıyanlar arasında yer aldı.


TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. hafta maçında Yılport Samsunspor’un sahasında Bodrumspor’u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar tribünden ücretsiz takip etti.



Tribünlerde ‘Sıfır Atık’ pankartı


Maçta ‘Sıfır Atık Projesi’ne dikkat çekmek amacıyla, aralarında AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, OMÜ Rektör Danışmanı ve Sıfır Atık Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Yüksel Ardalı ve OMÜ Genel Sekreter Yardımcısı Serap Sivrioğlu Sezer’in de yer aldığı tribünde pankart açıldı. Sıfır Atık Projesi’ne katılım çağrısının yapıldığı pankartta, “Sıfır Atık Hareketine Sen de Katıl” ifadelerine yer verildi.


Milletvekili Karaaslan proje ile ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda, “Azaltmak, geri dönüştürmek ve tekrar kullanmak. Bunlar artık hayatımızın vazgeçilmezleri olacak” sözleriyle projenin önemine değinmiş, Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu ifade etmişti.



Samsunspor taraftarlarını Genel Sekreter Kabadayı uğurladı


Samsunspor’un Bodrumspor’u kendi sahasında 3-1’le geçtiği maç öncesi, maça katılmak üzere üniversiteden kalkan ve “Üniversiteli Forza Samsun” ve “Şirinler Akademi Taraftar Grubu” üyelerini taşıyan otobüsü, OMÜ Genel Sekreteri Doç Dr. Menderes Kabadayı uğurladı.


Samsunspor’a başarı dilekleriyle Üniversite Nizamiyesi’nde taraftarları uğurlayan Kabadayı, kırmızı-beyazlıların rakibini mağlup etmesiyle büyük sevinç yaşadı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:55
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