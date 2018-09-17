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Trenin çarptığı adamdan acı haber!

Sivas'ın Kangal ilçesindeki Kalkım ve Akçaşehir köyü arasındaki demiryolunda trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

17 Eylül 2018 Pazartesi 22:49
Trenin çarptığı adamdan acı haber!

 Kalkım ve Akçaşehir köyü arasındaki demiryolu üzerinde yürüyen Yusuf Yıldırım'a (87), Divriği ilçesi yönüne giden ve makinisti henüz öğrenilemeyen yük treni çarptı. Yıldırım, olay yerinde yaşamını yitirdi. 

Yıldırım'ın cesedi incelemelerin ardından Kangal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 22:49
  1. Sivas
  2. Kangal
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