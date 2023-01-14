Trendyol’dan ‘kapıdan iade’ kolaylığı
E-ticaret firması Trendyol’un, müşterilerinin ürün iadelerini daha hızlı ve kolay gerçekleştirmeleri için devreye aldığı ‘kapıdan iade’ hizmeti kullanıma sunuldu.
YAKUP SARIÇİÇEK
Kargo şubelerine uzak mesafede olan müşterilerinin iade konusunda daha hızlı hareket edebilmelerini hedefleyen firma tarafından bu hizmete 78 ilde start verildi. Aralık ayında Trendyol’da yüzde 25 oranında ücretsiz ‘kapıdan iade’den yararlanıldı. Trendyol müşterisi, ‘kapıdan iade’ hizmetiyle ürünün teslim alınmasını istediği günü seçebiliyor. İade kodunu aldıktan sonra seçtiği randevu gününü uygulama üzerinden güncelleyebiliyor. İadesini kuryeye teslim ederken kod ya da barkodunu göstererek işlemi tamamlayabiliyor. Kurye de randevu günü müşteriyi adreste bulamazsa ardından gelen ilk iş günü tekrar adresi ziyaret ediyor.