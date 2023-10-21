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Gündem Trendyol'dan Gazze'ye 10 milyon dolarlık insani yardım
Gündem

Trendyol'dan Gazze'ye 10 milyon dolarlık insani yardım

Yeniakit Publisher
2023-10-21 13:35:00 -
Trendyol'dan Gazze'ye 10 milyon dolarlık insani yardım

Trendyol, Gazze'ye 10 milyon dolarlık insani yardım yapacağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Trendyol'un Gazze'de yaşanan insanlık dramından derin üzüntü duyduğu, bölgede kalıcı ateşkes ve barışın bir an önce tesis edilmesini temenni ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Ablukanın devam ettiği Gazze'de sivil halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Trendyol olarak 10 milyon dolar insani yardım yapma kararı aldık. Zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren sivil halka yardımların doğrudan ulaşması için, ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon halindeyiz.

Ayrıca, Trendyol platformumuzda, Gazze'deki sivil halk için daha fazla yardım eli uzatılmasını sağlamak amacıyla yeni insani yardım programlarımızı haftaya devreye alacağız." ifadelerine yer verildi.

 

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