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Aktüel Trendyol ve TEV'den İzmir'deki depremzede öğrencilere eğitim bursu
Aktüel

Trendyol ve TEV'den İzmir'deki depremzede öğrencilere eğitim bursu

Trendyol Kurucusu ve Üst Yöneticisi Demet Mutlu: - "Depremin yaralarını sarmak için Trendyol olarak ülkemize duyduğumuz sorumlulukla harekete geçtik. Depremden zarar gören çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerinin kesintiye uğramaması için TEV iş birliği ile Trendyol Kalpten Kalbe Burs Fonu'nu oluşturuyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-04 16:43:15 -
Trendyol ve TEV'den İzmir'deki depremzede öğrencilere eğitim bursu

İSTANBUL (AA) - Trendyol, Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle İzmir'deki depremzede öğrenciler için 1 milyon TL'lik burs fonu oluşturdu.

Şirket açıklamasına göre, Trendyol Kalpten Kalbe Burs Fonu ile İzmir'de depremden etkilenen öğrencilere ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitimleri boyunca burs verilecek. Burs için başvurular, doğrudan TEV İzmir Şube'ye ([email protected] - 0232 441 21 44) veya online olarak tev.org.tr üzerinden yapılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Demet Mutlu, İzmir ve çevresinde yaşanan depremin herkesi derinden etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Depremin yaralarını sarmak için Trendyol olarak ülkemize duyduğumuz sorumlulukla harekete geçtik. İlk andan itibaren bölgedeki acil ihtiyaçların karşılanması için desteklerimizi yapıyoruz. Şimdi de depremden zarar gören çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerinin kesintiye uğramaması için TEV iş birliği ile Trendyol Kalpten Kalbe Burs Fonu'nu oluşturuyoruz. Önümüzdeki dönemde de toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda Türkiye'nin her yerindeki gençlere fırsat eşitliği yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz."


- "Depremden etkilenen öğrencilerin yanında olmak en büyük arzumuz"


TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ise Trendyol ile iş birliği içinde bulunmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını aktararak, TEV'in misyonunun eğitimde fırsat eşitliği sunmak olduğunu ve özellikle afetlerde eğitimin devamlılığını sağlamak için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

TEV olarak İzmir depreminden etkilenen öğrencilerin yanında olmanın en büyük arzuları olduğunu belirten Yırcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Vakfımızın ilk şubesi olan İzmir, 1971 yılından bu yana çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Depremin ilk anından itibaren İzmir şubemiz sahada ve yerel yönetimlerle iletişim halinde. Aynı zamanda Türk Eğitim Vakfı Cumhuriyet Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu da ihtiyacı olan ailelerimizin kullanımına açtık. Bölge için çalışırken Trendyol'dan böyle hızlı, büyük ve anlamlı bir desteğin gelmesi çok önemli bir gelişme. Ayrıca Trendyol ile yaptığımız iş birliği, İzmirli öğrencilerimiz için kalp kalbe çalışacak olmamız bizim için çok değerli. Trendyol'a böylesine anlamlı bir burs fonu oluşturdukları için bir kez daha çok teşekkür ederiz."

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