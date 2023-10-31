  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bahçeli çılgına döndü: Akıllarını alırım onların

Canlarını aldılar yetmedi, Evlatlarını aldılar yetmedi eşyalarını da alıyorlar. Şu aç çakallara bakın! Yok ettikleri Filistinli ailenin eşyalarına nasıl üşüştüler

Tüm dünya şaşkın! Türkiye çılgınlar gibi altın topluyor

Bunların hayatları meyhane! Cumhuriyeti rakı üzerinden anlatmak!

Hizbullah İsrail’in kuzey sınırında 7 İsrail askerini öldürdü Katil İsrail’e meydan Okuyan Silahlar

Akaryakıta daha saatler önce indirim gelmişti! Bir tane daha geliyor

73 yıllık Türk inşaat devi iflas etti

Korkudan 1 adım bile ilerleyemiyorlar! İsrail tankları sınırda kapana kısıldı

İsrail’in Gazze’ye kara harekatı böyle görüntülendi! Köpek sürüsü gibi dağıldılar

İngiliz bakanın Filistin açıklaması dünyayı ayağa kaldırdı!
Ekonomi Trendyol satıcılarından büyük başarı! 2 yılda dudak uçuklatan satış
Ekonomi

Trendyol satıcılarından büyük başarı! 2 yılda dudak uçuklatan satış

Yeniakit Publisher
2023-10-31 11:50:00 -
Trendyol satıcılarından büyük başarı! 2 yılda dudak uçuklatan satış

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Trendyol iş birliğinde iş insanlarına yönelik "E-Ticaret Buluşmaları" gerçekleştirildi.

Trendyol Türkiye Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil, ETSO Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Trendyol'un Almanya, Azerbaycan ve Körfez ülkelerindeki faaliyetleri ile Türkiye'nin ihracat potansiyelini artırdığını söyledi.

Trendyol'un bu sürede 42 bin satıcısına ise ilk kez ihracat yapmasını sağladığını ifade eden Çokaygil, şunları söyledi:

"Trendyol satıcıları 2 yıllık süreçte yurt dışına 37 milyonu aşkın ürün sattı. Mikro ihracat ile yurt dışına satış yapmak isteyen Trendyol satıcılarının, 'satıcı paneli' üzerinde mikro ihracata izin vermesi ve faturalarını mikro ihracata uygun kesmesi yeterli oluyor. Daha önce hiç ihracat yapmayan firmaların mikro ihracat yapabilmesi için tek seferlik gümrük kaydı yapma zorunlulukları bulunurken Trendyol, satıcıları için bu süreci de üstleniyor. Trendyol, mikro ihracata izin veren satıcılarının vergi kimlik numaralarını Ticaret Bakanlığı’nın gümrük sistemine yükleyerek, zaman tasarrufu yapmalarını sağlıyor."

Toplantıda, e-ticaretin Erzurum'daki firmalara sağlayacağı katma değere vurgu yapan Çokaygil, Trendyol üzerinden yapacakları mikro ihracat ile cirolarını rahatlıkla artırabileceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Trendyol yetkilileri, ETSO Başkanı Saim Özakalın'ı ziyaret ederek, firma çalışmaları hakkında bilgi verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nefesler tutuldu geri sayım başladı! A101’de 2 Kasım’da indirim şöleni var
Nefesler tutuldu geri sayım başladı! A101’de 2 Kasım’da indirim şöleni var

Ekonomi

Nefesler tutuldu geri sayım başladı! A101’de 2 Kasım’da indirim şöleni var

Her şey tüketici için! Ülker'den yeni marka: Everwell! TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirildi
Her şey tüketici için! Ülker'den yeni marka: Everwell! TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirildi

Ekonomi

Her şey tüketici için! Ülker'den yeni marka: Everwell! TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23