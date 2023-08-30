Trendyol ile TEKNOFEST heyecanı Ankara’da devam ediyor

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Cumhuriyetin 100. yılında İstanbul’un ardından 30 Ağustos – 3 Eylül tarihleri arasında başkent Ankara’da düzenlenecek dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te katılıyor. Teknolojiye yönelik vizyonuyla projelerini geliştiren Trendyol’un TEKNOFEST sergi alanında, robotik kodlama atölyeleri, metaverse alanı gibi etkinlikler ile katılımcılar eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşayacak. Trendyol Growth ekibi tarafından tasarlanan yapay zeka destekli yeni nesil asistan AITEN TEKNOFEST’te takipçileriyle buluşacak. Trendyol, İstanbul’da yoğun ilgi gören Refik Anadol’un “Makine Hatıraları: Uzay” sergisini Ankara’da bir kez daha sanatseverler ile buluşturacak.

Milli teknolojiyi geliştirerek geleceğin teknoloji liderlerine umut olmayı hedefliyor

Türkiye’den doğan ve ülkemizin adını uluslararası teknoloji liginde gururla dünyaya duyuran Trendyol, teknolojik altyapısıyla dünya sahnesinde yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Milli teknolojileri geliştirmeye yönelik Türkiye’nin en önemli festivalleri arasında ilk sırada yer alan Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te yerini alan Trendyol, gençleri ve çocukları teknoloji ve bilimle buluşturmayı hedefliyor. Trendyol, robotik kodlama atölyeleri ile 10 yaş üstü öğrencilere eğlenceli bir deneyim yaşama fırsatı sunacak.

2 binden fazla Türk mühendis geliştiriyor

Teknolojik altyapısını geliştirmek için Ar-Ge çalışmalarına ağırlık veren Trendyol yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’nin en çok mühendis istihdam eden, teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarına en fazla yatırım yapan şirketleri arasında yer alan Trendyol, faaliyet giderlerinin yüzde 23’ünü Ar-Ge’ye ayırıyor. Trendyol’un on milyonlarca müşterisi ve yüz binlerce satıcısının kullandığı teknolojik altyapı, 102 farklı üniversiteden mezun 2 binden fazla Türk mühendis tarafından geliştiriliyor. Trendyol’da çalışan kadınların ise yüzde 58’ini mühendis kadınlar oluşturuyor. Trendyol’un Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve anlık olarak 2 milyondan fazla kişiye hizmet verebilen bu yerli ve milli altyapısı, bugün farklı ülkelere de taşınıyor. Trendyol mühendisleri tarafından geliştirilen 150’ye yakın açık kaynak projesi tüm teknoloji dünyası ile paylaşılırken, Trendyol mühendislerinin 400’ün üzerinde yayını 50 binden fazla kez okundu. Trendyol, kendi bünyesinde yıllardır geliştirdiği tasarım dilini de tüm dünyanın kullanımına açtı. Trendyol teknoloji ekipleri web sayfası geliştirenler için hazır arayüz kütüphanesi sunacak ‘Baklava’nın ilk sürümünü paylaştı.

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Refik Anadol’un büyük ilgi gören sergisi Trendyol’un katkılarıyla Ankara’da

Bu yıl 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST’te sanat ve teknolojiyi bir araya getiren Refik Anadol’un “Makine Hatıraları: Uzay” sergisi bir kez daha Trendyol’un katkılarıyla Ankara’da sanatseverler ile buluşacak. İlhamını bilim ve teknolojiden alarak yapay zekâ, veri bilimi ve makine öğrenmesi teknolojilerini kullanarak eserler yaratan Refik Anadol’un astronomik araştırmaların insanlık tarihindeki yerini gözler önüne seren ve uzayla ilgili büyük veri kümelerine ışık tutan yeni bir kavramsal çerçeve sunan “Makine Hatıraları: Uzay” sergisi yapay zekayı kullanarak yeni bir kavramsal çerçeve sunuyor.

AITEN TEKNOFEST’te ziyaretçileriyle buluşacak

Günümüz teknoloji sistemlerinde çok önemli bir yere sahip yapay zeka teknolojisini kullanarak çalışmalar geliştiren Trendyol, her geçen gün artan rekabet ortamında dünya sahnesinde öne çıkıyor. Trendyol Growth ekibi tarafından tasarlanan yapay zeka destekli yeni nesil asistan AITEN TEKNOFEST’te ziyaretçileriyle buluşacak. Trendyol Hızlı Market uygulamasında geçtiğimiz günlerde işe başlayarak şimdiden geniş bir takipçi kitlesine ulaşan AITEN, TEKNOFEST’te merak edilen soruları cevaplayacak. Trendyol standına gelen ziyaretçiler AITEN’i daha yakından tanıma fırsatı bulacak. Sağlıklı yaşam önerilerinden yemek tariflerine, burç yorumlarından iş hayatına kadar merak edilen pek çok soruya cevap verecek olan AITEN ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşatacak.

Sanatı Metaverse evrenine taşıdı

Birçok teknolojik yeniliğe öncülük eden Trendyol, Trendyol Sanat ile sanatçılara dijitalde yepyeni bir alan açtı. Gençlerin ilgisini sanata daha çok çekmek için sanatı geleceğin dijital dünyası metaverse evrenine taşıyarak sanatseverlere farklı bir deneyim yaşatmayı hedefleyen Trendyol, metaverse evrenine ilgi duyanları da Trendyol Sanat'ta yer alan eserlerle buluşturuyor. Hazırlanan metaverse alanında Trendyol Sanat’ta yer alan sanatçıların 600’e yakın sanat eseri yer alıyor. Sanatseverler, üç günde bir değişen sergiler eşliğinde bu alanı gezme imkanı buluyor.