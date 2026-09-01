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Spor Trendyol 1. Lig’de hafta içi mesaisi! 5. hafta bugün başlıyor
Spor

Trendyol 1. Lig’de hafta içi mesaisi! 5. hafta bugün başlıyor

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:

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Trendyol 1. Lig’de hafta içi mesaisi! 5. hafta bugün başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta heyecanı bugün oynanacak 4 müsabakayla başlayacak. Günün ilk karşılaşması saat 16.00’da Bandırmaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, ligde 5. haftanın programı şöyle:

Bugün:

16.00 Bandırmaspor-Antalyaspor (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Eminevim Ümraniyespor-Muğlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Boluspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

20.00 SMS Grup Sarıyer-Orfa Yapı Pendikspor (Yusuf Ziya Öniş)

Yarın:

17.00 Vanspor FK-Batman Petrolspor (Spor Toto Akhisar)

20.00 Ekenler Beton Sivasspor-Mardin 1969 (4 Eylül)

20.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Metro Holding Kayserispor (Yusuf Ziya Öniş)

3 Eylül Perşembe:

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK (Aktepe)

20.00 Bursaspor-İstanbulspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

20.00 Bodrum FK-Turka Esenler Erokspor (Bodrum İlçe)

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