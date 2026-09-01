Trendyol 1. Lig’de hafta içi mesaisi! 5. hafta bugün başlıyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Trendyol 1. Lig'de 5. hafta heyecanı bugün oynanacak 4 müsabakayla başlayacak. Günün ilk karşılaşması saat 16.00’da Bandırmaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, ligde 5. haftanın programı şöyle:
Bugün:
16.00 Bandırmaspor-Antalyaspor (Bandırma 17 Eylül)
17.00 Eminevim Ümraniyespor-Muğlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 Boluspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)
20.00 SMS Grup Sarıyer-Orfa Yapı Pendikspor (Yusuf Ziya Öniş)
Yarın:
17.00 Vanspor FK-Batman Petrolspor (Spor Toto Akhisar)
20.00 Ekenler Beton Sivasspor-Mardin 1969 (4 Eylül)
20.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Metro Holding Kayserispor (Yusuf Ziya Öniş)
3 Eylül Perşembe:
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK (Aktepe)
20.00 Bursaspor-İstanbulspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
20.00 Bodrum FK-Turka Esenler Erokspor (Bodrum İlçe)