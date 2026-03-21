Trendyol 1. Lig: Ümraniyespor: 0 - Pendikspor: 0
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Pendikspor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Ümraniye
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Sezgin Çınar, Kadir Akıllı
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Yusuf Kocatürk, Tomislav Glumac, Ali Turap Bülbül (Oğuz Yıldırım dk. 46), Andrej Djokanovic, Serkan Göksu (Jurgen Bardhi dk. 46), Barış Ekincier (Toheeb Kosoko dk. 74), Atalay Babacan (Engjell Hoti dk. 85), Emre Kaplan, Benny, Batuhan Çelik
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Yunus Emre Yılmaz, Kubilay Aktaş, Yusuf Deniz Şaş, Ömer Kanpalta
Teknik Direktör: Tayfun Albayrak
Pendikspor: Deniz Dilmen, Vinko Soldo, Berkay Sülüngöz, Erdem Gökçe (Ahmet Karademir dk. 90), Furkan Mehmet Doğan, Djordje Denic, Hakan Yeşil, Bekir Karadeniz, Adnan Uğur (Hüseyin Maldar dk. 70), Mallik Wilks, Thuram
Yedekler: Hüseyin İşlek, Utku Yuvakuran, Tarık Tekdal, Enis Safin, Efehan Pekdemir, Oğulcan Aşıkcı, Kerem Açıkgöz, Bora Özdemir
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Sarı kartlar: Tomislav Glumac, Ali Turap Bülbül, Serkan Göksu, Jurgen Bardhi (Ümraniyespor), Adnan Uğur, Thuram (Pendikspor)