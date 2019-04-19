Tren raydan çıktı! Çok sayıda yaralı var
Mısır’ın Kefr El Şeikh şehrinde tren raydan çıktı. Meydana gelen kazada 25 kişi yaralandı.19 Nisan 2019 Cuma 01:14
Mısır’ın Kefr El Şeikh kentinde bir trenin raydan çıkması sonucu en az 25 kişi yaralandı.
Mısır’ın Kefr El Şeikh kentinde bir yolcu treni raydan çıktı.
Yaşanan olay sonucu en az 25 kişi yaralandı. Olay yerine 40 ambulans sevk edildiği bildirildi.
Yaralılar Kefr El Şeikh Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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