Tren minibüse çarptı! Ölü ve yaralılar var Mersin Tarsus'ta bir yük treni yolcu minibüsüne çarptı. Gelen ilk bilgilere göre 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treninin servis minibüsüne çarpması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Alınan bilgiye göre, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi mevkisinde bir yük treni hemzemin geçitte servis minibüsüne çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

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