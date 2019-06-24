Tren minibüse çarptı! Ölü ve yaralılar var
Mersin Tarsus'ta bir yük treni yolcu minibüsüne çarptı. Gelen ilk bilgilere göre 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.24 Haziran 2019 Pazartesi 13:35
Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treninin servis minibüsüne çarpması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi mevkisinde bir yük treni hemzemin geçitte servis minibüsüne çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.
Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
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