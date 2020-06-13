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Aktüel

Tren kazasında yaralananların durumu iyi

Malatya’da tren kazasında yaralanan personellerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 16:29:30 -
Tren kazasında yaralananların durumu iyi

Malatya’da tren kazasında yaralanan personellerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Vali Aydın Baruş, Malatya merkez ilçe Battalgazi’ye bağlı Kemerköprü Mahallesi yakınlarında saat 02.00 sıralarında iki yük treni çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Devlet Demir Yolları personelini tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.


Vali Aydın Baruş, meydana gelen tren kazasında yaralanarak İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi altına alınan Erdoğan Batar ve İbrahim Kaya’yı ziyaret ederek kendileri ve ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulunup, doktorlardan bilgi aldı.


Tren kazasında yaralanan personellerin durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

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