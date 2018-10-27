Tren çarpan liseli Sudenur öldü, annesi sinir krizi geçirdi
Manisa'da yolcu treni çarpması sonucu yaşamını yitiren genç kız Sudenur Öztürk'ün cenaze töreninde annesi sinir krizleri geçirdi.27 Ekim 2018 Cumartesi 17:10
Manisa'da, hemzemin geçitte yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybeden Sudenur Öztürk için Yeni Mahalle'deki Yeşil Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindide kılınan namaz sonrası Sudenur Öztürk, Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine genç kızın ailesi ve okul arkadaşları katıldı.
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