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TREDAŞ’tan bayram önlemi

Trakya Elektrik Dağıtım A.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 15:06:38 -
TREDAŞ’tan bayram önlemi

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), Ramazan Bayramı öncesi şebeke bakım onarım çalışmalarını hızlandırarak, tüketicilerin elektrik kesintilerinden etkilenmemesi için hazırlıklarını tamamladı.


TREDAŞ, Korona (KOVİD-19) virüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramında 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle bayramı evlerinde geçirmek zorunda olan vatandaşlar için çalışmalarını aralıksız sürdürecek.


Trakya Bölgesinde üç ilde, 20 bin kilometrekare alanda, yaklaşık 2 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmetini, kaliteli ve sürekli vermek için çalışmalarını sürdüren TREDAŞ, Trakya genelinde bayram boyunca aralıksız çalışarak elektrik arızalarına karşı önlem alacak.


Bayram boyunca TREDAŞ ekipleri, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ il genelinde oluşabilecek elektrik arızalarının önlemine karşı 24 saat esaslı çalışacak.


Arıza ve Alo 186 Çağrı Merkezi ekipleri müşterilere kesintisiz hizmet verecek. Ayrıca TREDAŞ, korona virüs salgını riskinin azaltılması kapsamında, “Evde Kal” çağrısına destek olmak için sistemlerine getirdiği yeniliklerle müşterilerini online kanalları kullanmaya yönlendiriyor.


Enerjinin güvenli ve sürekli iletilmesi için 7 gün 24 saat sahada olacak TREDAŞ, Türkiye’nin içinden geçtiği bu süreçte vatandaşlara da evinde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.

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