



ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'de son iki maçını kazanarak yeniden çıkışa geçen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri, "Eski öz güvenimizi tekrar yakaladığımızı düşünüyoruz." dedi.



Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Sözeri, ikinci devre oynadıkları ilk 4 maçı kaybettiklerini hatırlatarak, "Futbolda çok az rastlanan olaylara tanık olduk. Öngörmediğimiz maçlar yaşadık. Dolayısıyla bu süreci kaybederek geçtik. Bunun travması tabii hepimizde görüldü. Travmayı atlatmak kolay değildi. Biraz daha bu işi toparlama tarafına yoğunlaştık." diye konuştu.

Sistem ve oyuncu tercihleri konusunda öz eleştiri yaptıklarını söyleyen Sözeri, mağlup oldukları maçlardaki fiziksel verilere bakıldığında bir düşüş yaşanmadığının bilgisini verdi.

Sözeri, dört maçlık mağlubiyet serisi sonra Tetiş Yapı Elazığspor ile telafisi mümkün olmayan bir maç oynadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Elazığspor maçını kazanmak şart olmuştu. İlk yarısı çok verimli olmayan karşılaşmada, pozisyonları ve organizasyonları ile verimli bir ikinci yarı oynayarak kazandık. Stresin, oyuncularımızın oyununu, pozisyon vermemizi, yediğimiz golleri etkilediği bir gerçek. Hatalar bazen oyuncuların çok isteğinden, arzusundan da kaynaklanıyor. Çok kritik Tetiş Yapı Elazığspor ve Ümraniyespor maçlarını kazandık. Eski öz güvenimizi tekrar yakaladığımızı düşünüyoruz."

Ligde ilk üç sırada yer alan Osmanlıspor, Abalı Denizlispor ve Gençlerbirliği'nin 47'şer puanının bulunduğuna işaret eden Sözeri, "Lig bizim için yeniden başladı. Osmanlıspor iyi bir çıkış yakaladı. Denizlispor'un iyi bir çıkışı vardı. Bu iki takım bu hafta karşılaştı, kazanan Osmanlıspor oldu. Ligin daha çok su götüreceğini, beklenmeyen sonuçlar alınabileceğini başta biz olmak üzere bütün takımlar gösteriyor. Biz takıldık, rakipler de takılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"11 final maçımız var." diyen Sözeri, "Daha çok sürpriz puan kayıpları olacaktır ama biz yeteri kadar kredimizi doldurduğumuzu düşünüyoruz. Oyuncu grubumuz motivasyonlarıyla, özellikle Ümraniyespor maçındaki iyi oyunla, bu hedefe emin adımlarla gideceğimizin mesajını verdiler." ifadelerini kullandı.





- "Çok güzel bir taraftar grubuna sahibiz"





Krizden takım halinde birlik ve beraber örneği göstererek çıktıklarını belirten Sözeri, taraftarlara da ayrı bir parantez açtı.

Sözeri, iyi bir taraftar grubuna sahip olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dört maçlık kötü gidişatta tesisin girişine, 'Bu yolun sonu şampiyonluk' diye yazan güzel bir taraftarımız var. Nitelikli, kaliteli, kültürlü, çok güzel bir taraftar grubuna sahibiz. Ümraniyespor maçında taraftarımız daha fazlaydı. İnanılmaz güzel bir şekilde destek veriyorlar. Oyuncularımız hata yaptıklarında serzenişte bulunmuyorlar. Bu takım zaten yakışanı yapacaktır. Taraftarla daha coşkulu oynayan bir takımımız var. Ankaralı sporseverlere çağrı yapmak istiyorum. 2 bin 500 değil de bu sayıyı 10 bin 500'e çıkarırsak, Gençlerbirliği'ni içeride kimse durduramaz."







- "Art niyetli insanların oyununa gelmeyin"





Erkan Sözeri, dört maçlık kötü gidişat sürecinde, "Gençlerbirliği'ni oyuncular yönetiyor." şeklinde art niyetli yorumların yapıldığını dile getirdi.

Takımdaki birlik ve beraberliğin bazı kesimleri rahatsız ettiğini ileri süren Sözeri, "Oyuncuların arkasına sığınarak takımda kalmam, kalmadım da. Ben onlarla 8 aydır beraberim ve bir mücadelenin içindeyiz. Bu takım inşallah sezonu hedeflediği yerde bitirecek. Bu bütünlük bazılarını rahatsız etti. Kolay yakalanmayan bir bütünlük. Takımlar bu sayede kaoslardan çıkıyorlar. Gençlerbirliği'ni sevenler, dışardaki art niyetli insanların oyununa gelmeyin. Bu takım gurur duyulacak bir oyuncu grubuna sahip." şeklinde konuştu.

Telefonunun Gençlerbirliği'ne gönül verenlere 24 saat açık olduğunun altını çizen Sözeri, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir telefon kadar herkese yakınım. Osmanlıspor maçının ardından basın toplantısında çok şeffaf şekilde bazı şeyleri paylaştım. 11 maçın 10'unu kazandığımızda, ilk yarıyı 41 puanla lider bitirdiğimizde, ortada hiç sorun yoku. Ne zaman ki 4 maç kaybettik, bazı art niyetliler ortaya çıkmaya başladı. Takımımızı, bizi, yöneticilerimizi hedef alan açıklamalar, sosyal medyadaki yorumlar, köşe yazıları… Teknik, taktik konusunda her şeye eyvallah ama olay başka yerlere gittiği zaman, insani değerlerden yoksun yazılar, yorumlar ve niyet okumalar olduğu zaman kızmıyorum, çok üzülüyorum. Bazı kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Açık söylüyorum, Ümraniyespor maçında Sessegnon'a değil, Nadir'e kızdım. Girdi, iyi performans vermedi. Oyundan da çıkaracaktım. Gençlerbirliği'ne aidiyet hisseden insanların bu yorumları yapmasına üzülüyorum. Bazı şeylerin de aile içinde kalması gerekiyor. Her şey açıklanmaz."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan Sözeri, "Buradan Cumhurbaşkanı'mıza sesleniyorum. Kendisi de böyle şeylere muhatap oluyor. Özellikle sosyal medyada, ispatı olmayan, insani değerlerden yoksun bu tarz yorumlara çok ağır cezalar gelsin. Bir yasa çıkarsınlar. İnsanlara çamur atmak böyle kolay olmamalı. Bu tarz şeylerden tazminat alırsam, bir kuruşunu dahi cebime koymadan hayır kurumlarına bağışlayacağım." diyerek sözlerini tamamladı.



