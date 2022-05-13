Travesti zırvaladı Armağan hüngür hüngür ağladı

Dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Melih Yılmaz, geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştirerek adını da Meli Bendeli olarak değiştirdi. Bendeli, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan 'Gör Beni' isimli programına konuk oldu.

Armağan Çağlayan'ın "Çok zor bir karar aldınız diye düşünüyorum" sözleri üzerine konuşan Bendeli, "Bu zaten 32 yılımı aldı. Zordu gerçekten" dedi. Kendisine uzun süre boyunca, "Ben kötü bir şey yapmadım" diye söylediğini savunan Bendeli, "Hayatım gitmiyordu. Kabuslardan bir yerlerden atıyorum kendimi sürekli. İlerletemiyorum hayatımı. Bu sosyal olarak da böyle, iyice eve kapanmalar böyle... Dünyadan çekilmiştim veya onu öldürecektim, Allah'tan korktum travesti oldum yani öyle söyleyeyim." dedi.

Çağlayan'dan timsah gözyaşları

Meli Bendeli anlattıklarından sonra gözyaşlarına boğulan Armağan Çağlayan, "Bu kadar sert bir şey beklemiyordum açıkçası. Bir insanın herkese kızgın olması taşınması çok zor bir yük" ifadelerini kullandı.