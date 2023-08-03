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Gündem Travesti terörü bitmiyor! Ankara'da dehşete düşüren görüntü
Gündem

Travesti terörü bitmiyor! Ankara'da dehşete düşüren görüntü

Yeniakit Publisher
2023-08-03 15:00:00 -
Travesti terörü bitmiyor! Ankara'da dehşete düşüren görüntü

Çoğu uyuşturucu madde kullanan eşcinsel sapkınlar terör estirmeye devam ediyor. Son olarak Ankara'da bir veteriner kliniğinde kaydedilen görüntüler kan dondurdu. Aşırı saldırganlıkları nedeniyle toplum için çok büyük tehdit oluşturan travestiler için yetkilere çağrı yapan vatandaşlar "Devletin polisi bunları gördüğü yerde toplayıp psikolojik destek sağlaması tedavi etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Eşcinsel sapkınlar terör estirmeye devam ediyor.

Ankara Çankaya'da 1 Ağustos'ta özel bir veteriner kliğinde meydana gelen olayda iddiaya göre A.K. isimli travesti, erken doğum yapan Victoria isimli kedisini, enfeksiyon kapması nedeniyle Ceren Eroğlu'nun sahibi olduğu veteriner kliniğine götürdü.

Tedaviye alınan kedi, tedavisinin dördüncü gününde öldü. A.K. de kedisinin ölümünden kliniği sorumlu tutarak, yanına aldığı 4 arkadaşıyla kliniği bastı.

A.K., arkadaşlarıyla birlikte girdiği veteriner kliniğinde Ceren Eroğlu'na sert bir tokat atıp, saçlarına yapıştı. Ceren Eroğlu'nun çığlıklarını duyan klinikteki diğer veteriner hekimler ise Eroğlu'nu A.K.'nin elinden zor kurtardı.

Ceren Eroğlu, hekim arkadaşlarının yardımıyla başka bir odaya alınırken A.K. ise bulunduğu odadaki eşyaları dağıttı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

A.K.’nin Eroğlu’nu darbederken, “Seni rezil ederim. Seni boğarım. Bekle ben sana daha neler yapacağım. Demek öyle, al sana klinik” diyerek tehdit etmesi ve saldırı anı ise klinikteki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadını dövdü serbest kaldı

Ceren Eroğlu’nun şikayetiyle gözaltına alınan A.K., emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

"Devlet bunları gördüğü yerde toplamalı"

Aşırı saldırganlıkları nedeniyle toplum için çok büyük tehdit oluşturan travestiler için yetkilere çağrı yapan vatandaşlar "Devletin polisi bunları gördüğü yerde toplayıp psikolojik destek sağlaması tedavi etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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