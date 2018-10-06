Traore 6 ay sahalardan uzak kalacak
Göztepe, ön çapraz bağlarında yırtık saptanan Traore'nin 6 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.06 Ekim 2018 Cumartesi 18:14
Göztepe, Kasımpaşa maçında sakatlanan Adama Traore için şok haberi verdi. İzmir ekibi, ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen 22 yaşındaki oyuncunun 6 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Öte yandan Lamine Gassama'nın ise sol kasık adelesinde ödem ve kanama olduğu belirtildi.
GÖZTEPE'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA
"Adama Traore: Oyuncumuz Adama Traore'de ön çapraz bağ yırtığı saptandı. Operasyonu planlanan oyuncumuz için 6 aylık bir tedavi süreci ön görülmektedir.
Lamine Gassama: Oyuncumuz Lamine Gassama'nın sol kasık adalesinde zorlanmaya bağlı ödem ve kanama saptandı. Oyuncumuzun tedavisine başlandı."
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