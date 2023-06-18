Translara ilgisinin nereden geldiği anlaşılamadı! HDP vekil Taksim'deki sapkınlara öncülük etti
İstanbul Taksim'de düzenlenen trans yürüyüşüne HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki de katıldı.
HDP'li Saki, yasak kararını delmek isteyen translarla omuz omuza vererek kargaşaya ortaklık etti.
Trans sapkınları kışkırtan HDP'li vekil, ardından Taksim'in ara sokaklarında açıklama yaptı.
Saki açıklamasında, yasağı delmek isteyenleri değil, polisi hedef aldı.
"Şiddet" çığırtkanlığı yapan HDP'li Saki'nin translara olan ilgisinin altında ne yattığı henüz anlaşılamadı.
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