Transferin son gününde Fenerbahçe'den Gael Clichy hamlesi Sol bek hamlesi yapması beklenen Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'de forma giyen Gael Clichy'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Sol bek transferi için girişimlerini sıklaştıran Fenerbahçe, Gael Clichy için Medipol Başakşehir’e resmi teklifini sundu. Medipol Başakşehir, yıldız sol bekin yerine futbolcu arayışında. İstanbul ekibi, Clichy’ye alternatif bulursa tecrübeli sol beki serbest bırakacak ve oyuncu bedelsiz olarak Fenerbahçe’ye gidecek. Aksi takdirde Gael Clichy, Medipol Başakşehir’de kalacak. (Haber Global)

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