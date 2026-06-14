Saç boyalarında ölümcül tehlike!
ABD'de yapılan bir araştırma saç boyama ürünlerinde tehlikeli kimyasallar tespit etti. Baş ağrısı, kaşıntı ve mide bulantısı gibi hafif sendromların yanı sıra hormon bozukluğu ve DNA hasarı da oluşabiliyor. ABD'de Consumer Reports isimli denetleme kurumu tarafından yapılan bir inceleme gündem oldu. Araştırmada ülkede en çok satan 20'den fazla saç boyası test edildi. Evde kullanılmak için geliştirilen ürünlerin hepsinde zehirli kimyasallar bulunurken, bunların arasında kanserojen maddeler de yer aldı. Consumer Reports'tan Oriene Shin, "Günlük hayatta zararlı kimyasallara yer olmaması gerek. Yetişkinlerin beyazlarını kapatmak için kullandığı boyalarda da çocukların kullandığı boyalarda da" dedi.