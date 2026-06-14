Saç boyalarında ölümcül tehlike!

L'Oréal Paris, yorum talebine hemen yanıt vermedi. Bulgular diklorometanla sınırlı kalmadı. Rapor ayrıca, birçok üründe potansiyel olarak endişe verici birkaç başka kimyasal madde de tespit etti. Örneğin, altı üründe solunum yolu tahrişi ve sinir sistemi toksisitesiyle ilişkilendirilen bir çözücü olan toluen bulundu. Dört üründe ise kalp hastalığı ve insülin direncinden üreme sorunlarına ve erken menopoza kadar birçok sorunla ilişkilendirilen bir ftalat olan DEHP bulundu. En endişe verici bulgulardan biri, kısmen "okul ruhu günü" gibi okul etkinliklerinde çocuklar için pazarlanan bir saç ürününden geldi. Bu üründe kemik iliği kanseriyle ilişkilendirilen bir kanserojen olan benzen tespit edildi. Araştırmada, küçük bir olumlu nokta da vardı... 23 üründen 15'inde CR tarafından test edilen beş ağır metalin hiçbirinin tespit edilebilir düzeyde olmadığı görüldü. (Nefes)