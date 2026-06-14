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Yeniakit Publisher
Saç boyalarında ölümcül tehlike!
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Saç boyalarında ölümcül tehlike!

ABD'de yapılan bir araştırma saç boyama ürünlerinde tehlikeli kimyasallar tespit etti. Baş ağrısı, kaşıntı ve mide bulantısı gibi hafif sendromların yanı sıra hormon bozukluğu ve DNA hasarı da oluşabiliyor. ABD'de Consumer Reports isimli denetleme kurumu tarafından yapılan bir inceleme gündem oldu. Araştırmada ülkede en çok satan 20'den fazla saç boyası test edildi. Evde kullanılmak için geliştirilen ürünlerin hepsinde zehirli kimyasallar bulunurken, bunların arasında kanserojen maddeler de yer aldı. Consumer Reports'tan Oriene Shin, "Günlük hayatta zararlı kimyasallara yer olmaması gerek. Yetişkinlerin beyazlarını kapatmak için kullandığı boyalarda da çocukların kullandığı boyalarda da" dedi.

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Foto - Saç boyalarında ölümcül tehlike!

Araştırmacılar, ciltte tahrişin saç boyası kullanıcılarından gelen en yaygın şikayetlerden biri olduğunu söylerken, belirtiler arasında kızarıklık ve kaşıntıdan yanma hissi olduğuna da dikkat çekildi. Columbia Üniversitesi'nde epidemiyoloji doçenti olan Dr. Adana Llanos, verdiği demeçte, "Kalıcı saç boyalarındaki bazı bileşikler saç telinin derinliklerine nüfuz edecek şekilde tasarlanmıştır ve vücuda girdikten sonra, bazı kimyasal bileşenler veya bunların parçalanma ürünleri DNA hasarına, iltihaplanmaya veya hormon bozukluğuna katkıda bulunabilir" dedi.

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Foto - Saç boyalarında ölümcül tehlike!

Araştırma için CR, ülke genelinde çevrimiçi ve mağazalarda satılan 21 kutu saç boyası ve iki geçici saç tebeşiri ürününü test için üçüncü taraf bir laboratuvara gönderdi. Araştırmacılar, ftalatlar, ağır metaller ve uçucu organik bileşikler (VOC'ler) arıyorlardı; bunlar havaya kolayca buharlaşan ve solunabilen kimyasallardır. Bazı VOC'lere kısa süreli maruz kalma baş ağrısı, mide bulantısı ve göz, burun ve boğazda tahrişe neden olabilirken zamanla, maruz kalmanın karaciğer, böbrekler ve merkezi sinir sisteminde hasara yol açtığına dair bağlantılar bulundu. Bazı VOC'lerin kansere neden olduğu da bilinmektedir veya şüphelenilmektedir. CR'nin ürün güvenliği direktörü Ashita Kapoor, "Yaptığımız testlerde, bazı saç boyalarının özellikle evde sık sık saç boyayan kişiler için ciddi endişe yaratacak düzeyde yüksek VOC (uçucu organik bileşik) saldığını tespit ettik" dedi.

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Foto - Saç boyalarında ölümcül tehlike!

Test edilen ürünler arasında, L'Oréal Paris Féria Downtown Brown en yüksek diklorometan seviyesine sahip çıkarken Revlon ColorSilk koyu kahverengi boyalarının iki versiyonu ise ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Revlon'un bir sözcüsü, The Post'a yaptığı açıklamada, şirketin ürünlerinin "güvenliğinin arkasında durduğunu" söyledi. Sözcü, "Kalite standartlarımız iyi belirlenmiş ve güçlü kalmaya devam ediyor ve şu anda piyasada bulunan ürünlere güveniyoruz" dedi.

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Foto - Saç boyalarında ölümcül tehlike!

L'Oréal Paris, yorum talebine hemen yanıt vermedi. Bulgular diklorometanla sınırlı kalmadı. Rapor ayrıca, birçok üründe potansiyel olarak endişe verici birkaç başka kimyasal madde de tespit etti. Örneğin, altı üründe solunum yolu tahrişi ve sinir sistemi toksisitesiyle ilişkilendirilen bir çözücü olan toluen bulundu. Dört üründe ise kalp hastalığı ve insülin direncinden üreme sorunlarına ve erken menopoza kadar birçok sorunla ilişkilendirilen bir ftalat olan DEHP bulundu. En endişe verici bulgulardan biri, kısmen "okul ruhu günü" gibi okul etkinliklerinde çocuklar için pazarlanan bir saç ürününden geldi. Bu üründe kemik iliği kanseriyle ilişkilendirilen bir kanserojen olan benzen tespit edildi. Araştırmada, küçük bir olumlu nokta da vardı... 23 üründen 15'inde CR tarafından test edilen beş ağır metalin hiçbirinin tespit edilebilir düzeyde olmadığı görüldü. (Nefes)

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