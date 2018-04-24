Transferde sürpriz hamle! Beşiktaş'a Japon golcü...
Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş sürpriz bir ismi gündemine aldı. Beşiktaş Portimonense'de forma giyen Nakajima'yı takibe aldı.24 Nisan 2018 Salı 12:31
Portekiz basınında yer alan habere göre siyah-beyazlı ekip Portimonense'de forma giyen Nakajima'yı istiyor.
A Bola'nın haberine göre Beşiktaş, kadrosuna takviye yapmak için Shoya Nakajima'nın peşine düştü.
Siyah-beyazlı ekip Nakajima'yı izlemek için Chaves - Portimonense mücadelesine gözlemcilerini gönderdiği öğrenildi.
Nakajima bu sezon çıktığı 30 maçta 9 gol attı, 9 asist yaptı. (Fotomaç)
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