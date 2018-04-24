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Transferde sürpriz hamle! Beşiktaş'a Japon golcü...

Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş sürpriz bir ismi gündemine aldı. Beşiktaş Portimonense'de forma giyen Nakajima'yı takibe aldı.

24 Nisan 2018 Salı 12:31
Transferde sürpriz hamle! Beşiktaş'a Japon golcü...

Portekiz basınında yer alan habere göre siyah-beyazlı ekip Portimonense'de forma giyen Nakajima'yı istiyor.

A Bola'nın haberine göre Beşiktaş, kadrosuna takviye yapmak için Shoya Nakajima'nın peşine düştü.

Siyah-beyazlı ekip Nakajima'yı izlemek için Chaves - Portimonense mücadelesine gözlemcilerini gönderdiği öğrenildi.

Nakajima bu sezon çıktığı 30 maçta 9 gol attı, 9 asist yaptı. (Fotomaç)

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 12:31
  1. Beşiktaş
  2. Shoya Nakajima
  3. Portimonense
  4. Portekiz

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