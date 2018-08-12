Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe’de transferde sürpriz bir hamle dikkat çekti. A Bola Gazetesi’nde yer alan haberde, Merih Demiral’ın Fenerbahçe’ye geri döneceği yazıldı.



Daha önceleri sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişen ancak Portekiz’e transfer olarak Sporting Lizbon’a giden 20 yaşındaki savunmacı, yeniden Türkiye’ye dönüyor. Hazırlık kampında forma giyse de performans olarak şu anda bekleneni veremeyen ve takımda yer bulamayacak olan Merih’i Fenerbahçe’nin istediği belirtildi. Transferin satın alma opsiyonuyla kiralama olacağı kaydedildi.



Sporting teknik direktörü Jose Peseiro’nun da Merih’i kadroda düşünmediği ve genç oyuncunun Fenerbahçe’ye gitmesine izin verdiği vurgulandı.

(Milliyet)