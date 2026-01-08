  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Abdulkadir Selvi erken seçim için tarih verdi: Hem ekonomide şahlanış hem seçim yılı olacak!

SDG’ye karşı operasyonda Suriye’ye destek verilecek mi? MSB’den Halep açıklaması!

TMM Başkanı Kurtulmuş son gelişmeleri paylaştı! Cinsel istismar iddiasında sıcak gelişme

CHP’nin yalanını kendi medyası ifşa etti! Rezilliğin bu kadarı…

Starmer’dan Trump’a şok: Grönland’da Danimarka’nın yanındayız

Baklava kutusu, para kuleleri videolarını da yayınlayacak mısınız? CHP televizyon işine girdi

3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor

Halep’te teröre Şam tokadı! Suriye ordusu operasyon için düğmeye bastı, bölgede taşlar yerinden oynuyor!

İran’ı karıştırmak için Pehlevi devreye girdi

Öğrencileri evinde temizlik yaptıran öğretmene soruşturma Öğretmen değil çalışma kampı yöneticisi
Spor Transferde domino taşı etkisi: Fenerbahçe Guendouzi’yi aldı, Lazio yerini Hollandalıyla doldurdu!
Spor

Transferde domino taşı etkisi: Fenerbahçe Guendouzi’yi aldı, Lazio yerini Hollandalıyla doldurdu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Transferde domino taşı etkisi: Fenerbahçe Guendouzi’yi aldı, Lazio yerini Hollandalıyla doldurdu!

Fenerbahçe’nin Matteo Guendouzi’yi kadrosuna katarak gerçekleştirdiği gövde gösterisinin ardından, Lazio cephesinden cevap gecikmedi. İtalyan ekibi, Fransız yıldızın yerini doldurmak için Ajax’ın 23 yaşındaki yeteneği Kenneth Taylor ile her konuda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe’nin transfer operasyonuyla sarsılan Lazio, orta sahadaki boşluğu kapatmak için vakit kaybetmeden düğmeye bastı. İtalyan basınında geniş yankı bulan habere göre Lazio, Ajax forması giyen Kenneth Taylor transferini bitirdi. Fenerbahçe’ye gönderilen Guendouzi’nin ardından orta sahada teknik kapasitesi yüksek bir isim arayan İtalyan temsilcisi, tercihini Hollandalı genç yetenekten yana kullandı. Transfer gurusu Fabrizio Romano’nun paylaştığı bilgilere göre taraflar el sıkıştı.

Lazio, Fenerbahçe'ye gönderdiği Matteo Guendouzi'nin yerinin hemen dolduruyor.

İtalyan ekibi, Ajax'tan orta saha oyuncusu Kenneth Taylor'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Lazio, orta saha oyuncusu Taylor'un transferi için Ajax ile anlaşma sağladı.

Romano'nun haberine göre, Lazio, Hollandalı orta saha oyuncusunun transferi için Ajax'a 15 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyecek.

SAĞLIK KONTROLÜ VE İMZA

Kenneth Taylor, cuma günü İtalya'ya gidecek ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra Lazio ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzalayacak.

Ajax forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan 23 yaşındaki Taylor, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

Fenerbahçe BEKO’dan dev transfer hamlesi
Fenerbahçe BEKO’dan dev transfer hamlesi

Spor

Fenerbahçe BEKO’dan dev transfer hamlesi

Musaba 4,5 yıllığına Fenerbahçe'ye imza attı
Musaba 4,5 yıllığına Fenerbahçe'ye imza attı

Spor

Musaba 4,5 yıllığına Fenerbahçe'ye imza attı

Fenerbahçe Adana yolcusu: Süper Kupa kadrosunda yeni transfer sürprizi!
Fenerbahçe Adana yolcusu: Süper Kupa kadrosunda yeni transfer sürprizi!

Spor

Fenerbahçe Adana yolcusu: Süper Kupa kadrosunda yeni transfer sürprizi!

Fenerbahçe-Samsunspor maçının VAR hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Samsunspor maçının VAR hakemi belli oldu

Spor

Fenerbahçe-Samsunspor maçının VAR hakemi belli oldu

Sadettin Saran’dan şampiyonluk açıklaması! ‘Birçok çocuğumuzu Fenerbahçeli yapacağız'
Sadettin Saran’dan şampiyonluk açıklaması! ‘Birçok çocuğumuzu Fenerbahçeli yapacağız'

Spor

Sadettin Saran’dan şampiyonluk açıklaması! ‘Birçok çocuğumuzu Fenerbahçeli yapacağız'

Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu! Mert Günok, Fenerbahçe'ye dönüyor
Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu! Mert Günok, Fenerbahçe'ye dönüyor

Spor

Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu! Mert Günok, Fenerbahçe'ye dönüyor

Basın toplantısında şok tepki! Tedesco neye uğradığını şaşırdı
Basın toplantısında şok tepki! Tedesco neye uğradığını şaşırdı

Spor

Basın toplantısında şok tepki! Tedesco neye uğradığını şaşırdı

Fenerbahçe’den transfer bombası! Guendouzi geliyor: Bonservis belli oldu, geliş tarihi netleşti
Fenerbahçe’den transfer bombası! Guendouzi geliyor: Bonservis belli oldu, geliş tarihi netleşti

Spor

Fenerbahçe’den transfer bombası! Guendouzi geliyor: Bonservis belli oldu, geliş tarihi netleşti

Fenerbahçe flaş transferi resmen açıkladı
Fenerbahçe flaş transferi resmen açıkladı

Spor

Fenerbahçe flaş transferi resmen açıkladı

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına devam ediyor
Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına devam ediyor

Spor

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına devam ediyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23