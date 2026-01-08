Transferde domino taşı etkisi: Fenerbahçe Guendouzi’yi aldı, Lazio yerini Hollandalıyla doldurdu!

Fenerbahçe’nin transfer operasyonuyla sarsılan Lazio, orta sahadaki boşluğu kapatmak için vakit kaybetmeden düğmeye bastı. İtalyan basınında geniş yankı bulan habere göre Lazio, Ajax forması giyen Kenneth Taylor transferini bitirdi. Fenerbahçe’ye gönderilen Guendouzi’nin ardından orta sahada teknik kapasitesi yüksek bir isim arayan İtalyan temsilcisi, tercihini Hollandalı genç yetenekten yana kullandı. Transfer gurusu Fabrizio Romano’nun paylaştığı bilgilere göre taraflar el sıkıştı.

Lazio, Fenerbahçe'ye gönderdiği Matteo Guendouzi'nin yerinin hemen dolduruyor.

İtalyan ekibi, Ajax'tan orta saha oyuncusu Kenneth Taylor'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Lazio, orta saha oyuncusu Taylor'un transferi için Ajax ile anlaşma sağladı.

Romano'nun haberine göre, Lazio, Hollandalı orta saha oyuncusunun transferi için Ajax'a 15 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyecek.

SAĞLIK KONTROLÜ VE İMZA

Kenneth Taylor, cuma günü İtalya'ya gidecek ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra Lazio ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzalayacak.

Ajax forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan 23 yaşındaki Taylor, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.