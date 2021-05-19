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Spor Transfer sezonu ne zaman başlıyor? Transfer dönemi başladı mı?
Spor

Transfer sezonu ne zaman başlıyor? Transfer dönemi başladı mı?

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu Beşiktaş'ın çifte zaferiyle tamamladı. Sezonun sona ermesinin ardından pek çok kişi transfer döneminin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, transfer dönemi başladı mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-19 17:45:00 -
Transfer sezonu ne zaman başlıyor? Transfer dönemi başladı mı?

2020-2021 sezonu koronavirüs salgını gölgesinde tamamlandı. Beşiktaş hem lig hem de kupa zaferiyle sezonu bitirdi. Futbolseverler transfer sezonunun ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Peki, transfer dönemi ne zaman başlar?

Transfer sezonu ne zaman başlıyor? Transfer dönemi başladı mı?

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 13 Ağustos 2021'de başlayacak. Sezon 23 Mayıs 2022'te sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu henüz transfer dönemine ilişkin açıklama yapmadı.

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