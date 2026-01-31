Transfer döneminde tempo giderek yükseliyor. Kulüpler kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir mesai yürütürken, taraftarların ve spor kamuoyunun aklında ise “Transfer dönemi ne zaman bitiyor?” sorusu yer alıyor.

Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre, 2025-2026 sezonu Süper Lig ara transfer dönemi 2 Ocak 2026 tarihinde başladı ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. Belirlenen takvim doğrultusunda kulüpler, transfer süresinin bitimine kadar kadrolarını güçlendirmek ve eksik bölgelerini tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ara transfer döneminin kapanışına yaklaşılırken yapılacak hamlelerin, sezonun geri kalanındaki rekabet dengesi üzerinde doğrudan etkili olması bekleniyor. Bu nedenle transfer sürecinin sona ereceği tarihe kadar yaşanacak gelişmeler, futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.