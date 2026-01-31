  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
31 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 31 Ocak 1835: Ebû Saîd ed-Dihlevî'nin vefatı (Nakşibendî-Müceddidî Şeyhi) ABD'den İsrail'e silah satışı! Savaşa yatırım yapıyorlar Meksika lideri Sheinbaum'dan Trump'a tarihi uyarı BDDK'dan borçlulara nefes aldıracak karar: Kredi kartı ve ihtiyaç kredilerine 48 ay yapılandırma! ABD’den İran’a "şiddet" yaptırımı: İçişleri Bakanı Mumini dahil çok sayıda yetkili listeye alındı! Komünist olduğunu söyleyen vatandaştan Erdoğan’a tam destek: Antiemperyalist olduğu için yanındayım! Şok iddia: ABD İran’ı Pazar sabahı vuracak! ABD ordusuna hazır ol emri verdi Kadıköy’de cami hazımsızlığı: Tahammülsüz CHP’ye sert çıkış "Yeni bir cami Kadıköy’ün ihtiyacıdır, nokta!" Moskova'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler: Uluslararası güvenliğin kilit ortağı!
Spor Transfer dönemi ne zaman bitiyor?
Spor

Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Ara transfer döneminde sona doğru yaklaşılırken, futbolseverler transfer döneminin bitiş tarihini merak ediyor. Peki, ara transfer dönemi ne zaman bitecek?

Transfer döneminde tempo giderek yükseliyor. Kulüpler kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir mesai yürütürken, taraftarların ve spor kamuoyunun aklında ise “Transfer dönemi ne zaman bitiyor?” sorusu yer alıyor.

 

Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre, 2025-2026 sezonu Süper Lig ara transfer dönemi 2 Ocak 2026 tarihinde başladı ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. Belirlenen takvim doğrultusunda kulüpler, transfer süresinin bitimine kadar kadrolarını güçlendirmek ve eksik bölgelerini tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

 

Ara transfer döneminin kapanışına yaklaşılırken yapılacak hamlelerin, sezonun geri kalanındaki rekabet dengesi üzerinde doğrudan etkili olması bekleniyor. Bu nedenle transfer sürecinin sona ereceği tarihe kadar yaşanacak gelişmeler, futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Lang ve Asprilla'nın ilk maç heyecanı
Lang ve Asprilla'nın ilk maç heyecanı

Spor

Lang ve Asprilla'nın ilk maç heyecanı

Eski Galatasaraylı Alman devinin başına geçti
Eski Galatasaraylı Alman devinin başına geçti

Spor

Eski Galatasaraylı Alman devinin başına geçti

Geniş kadroda yeri kalmadı! Fred'e sürpriz talip
Geniş kadroda yeri kalmadı! Fred'e sürpriz talip

Spor

Geniş kadroda yeri kalmadı! Fred'e sürpriz talip

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23