SON DAKİKA
Gündem Şırnak'tan acı haber: Ölüler ve yaralılar var
Gündem

Şırnak'tan acı haber: Ölüler ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Ölüler ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber geldi. Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve Irak vatandaşlarını taşıyan 06 MD 4875 plakalı mikrobüs, D-400 kara yolu Yolaçan köyü mevkisinde şarampole devrildi.

 

2 ölü, 7 yaralı

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Cizre ve İdil devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

