Şırnak'tan acı haber: Ölüler ve yaralılar var
Şırnak'tan acı haber geldi. Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve Irak vatandaşlarını taşıyan 06 MD 4875 plakalı mikrobüs, D-400 kara yolu Yolaçan köyü mevkisinde şarampole devrildi.
2 ölü, 7 yaralı
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Cizre ve İdil devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı.