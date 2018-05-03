THY - İstanbul
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tramvayda insanlık dersi veren gencin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Samsun’da tramvayda insanlık dersi veren gencin, yalın ayak olarak yürüdüğü yeni görüntüler ortaya çıktı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 13:20
Tramvayda insanlık dersi veren gencin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Samsun’da tramvayda yolculuk eden ve ismi henüz bilinmeyen genç, tramvaydaki bir çocuğun ayakkabısının olmadığını fark ederek, ayağındaki ayakkabıyı çıkartıp çocuğa giydirdi. Ayakkabılarını çocuğun ayağına giydiren genç, ayakkabıları bağladıktan sonra yoluna yalın ayak devam etti. O anlar tramvaydaki başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

TRAMBAYDAN İNİP YALIN AYAK DEVAM ETTİ

Öte yandan ayakkabılarını küçük çocuğa giydiren ve sergilediği örnek davranışla adeta insanlık dersi veren gencin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Gencin Atakum ilçesi Mimar Sinan istasyonundan tramvaya biniş anı ile Canik ilçesi Samsunspor istasyonunda tramvaydan inerek yalın ayak yoluna devam etmesi SAMULAŞ’ın güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaptığı insanlıkla gündem olan gencin, Irak uyruklu olduğu sanılıyor.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 13:20
  1. Samsun
  2. samsun
  3. tramvay
  4. insanlık dersi
  5. yeni görüntü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlhan Kesici CHP'nin adayını açıkladı
    1. İlhan Kesici CHP'nin adayını açıkladı
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret..
    3. Öğretmen adaylarına müjdeli haber:..
    4. Bulgaristan'da sigara yasağı kısmen..
    5. Amerika'yı kızdıracak açıklama: Rusya,..
    6. Borsa piyasanın ilk yarısında yatay..
    7. Yunanistan Türk kepçe operatörünü..
    8. Denayer açıkladı! "Galatasaray'dan..
    9. ABD'de skandal! Kadın askerler cinsel..
    10. Tramvayda insanlık dersi veren gencin..
    11. Türkmenistan’dan Türkiye’ye karayolu..
    12. Yunan askeri gözaltına almıştı! Karar..
    13. YPG/PKK'nın inleri didik didik aranıyor
    14. "Finalde Ronaldo'nun ağladığını görmek..
    15. Türkeş'in danışmanı CHP'ye katıldı
    16. CHP'nin aday trafiği borsayı geçti
    17. 'Kadın yazılımcılar aranıyor' projesi..
    18. AB'den Türkiye mesajı! 2018'de...
    19. Galatasaray'a kritik maç öncesi kötü..
    20. Eskişehir’de FETÖ/PDY operasyonu: 2..
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Diriliş'e geri dönen Baycu Noyan tarihte kimdir? Nasıl öldü?
    Diriliş'e geri dönen Baycu Noyan tarihte kimdir? Nasıl öldü?