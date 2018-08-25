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Tramplenden göğüs üstü atladı, 15 dakika sonra öldü!

Eskişehir'de tramplenden havuza göğüs üstü atlayan bir kişi, 15 dakika yüzdükten sonra ölü bulundu.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 18:51
Tramplenden göğüs üstü atladı, 15 dakika sonra öldü!

Eskişehir'de, tramplenden havuza atlarken göğsü suya sertçe çarpan Halil İbrahim Demirel (37), çevredekilerin sudan çıkmasını istemesine rağmen "İyiyim" deyip, yüzdü. Yaklaşık 15 dakika sonra hareketsiz olduğu görülünce sudan çıkarılan Demirel, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam, Çifteler ilçesine bağlı Erbab Mahallesi'ndeki Sakaryabaşı piknik alanında meydana geldi. Halil İbrahim Demirel, alandaki havuza tramplene çıkarak atladı. Çevredekiler, göğsü sertçe suya çarpan Demirel'i havuzdan çıkması için uyardı. Demirel'in ise "İyiyim" diyerek, bir süre yüzdüğü belirtildi. Yaklaşık 15 dakika sonra Demirel'i havuzun dibinde hareketsiz görenler, hemen suya atladı. Havuzdan çıkarılan Demirel, sağlık görevlilerince ambulansla Çifteler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Halil İbrahim Demirel'in kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 18:51
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