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Tramer kaydı nedir? Tramer kaydı neleri kapsar?

Tramer, Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi’nin kısaltmasıdır. Bu sistem tüm sigorta bilgilerinin toplandığı bir veri deposudur. Peki tramer kaydı nedir? Tramer kaydı neleri kapsar?

14 Ocak 2019 Pazartesi 16:22
Tramer kaydı nedir? Tramer kaydı neleri kapsar?

Tramer, Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi’nin kısaltmasıdır. Bu sistem tüm sigorta bilgilerinin toplandığı bir veri deposudur. Peki tramer kaydı nedir? Tramer kaydı neleri kapsar?

Tramer kaydı nedir?

Tramer sorgulama yaparak herhangi bir araca ait sigorta işlemlerini görebileceğiniz gibi, aracın geçmiş yıllarda hasarı olup olmadığını kontrol edebilir, aracın değişen parçalarına, eski sahiplerine ve kaza bilgilerine ilişkin bilgi edinebilirsiniz. Tramer hakkında daha fazla bilgi almak için “Tramer Nedir?” başlıklı blog yazımızı okuyabilirsiniz. Aracın kilometresini öğrenme işlemlerinde ise ilgili aracın TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında işlenen en son bilgileri esas alınıyor. Özellikle son dönemlerde araçların kilometresi ile oynayarak hile yapanlara ikinci el piyasasında çok sık rastlanıyor.

Tramer kaydı neleri kapsar?

Aracınızın tramer kaydı ile geçmiş yıllardaki hasar kaydını öğrenmeniz mümkün. Bu sorgulama sayesinde seçtiğiniz aracın;

- Marka, model ve kilometre bilgilerine

- Tüm hasar geçmişine ve kusur oranlarına

- Kaza tutanaklarına

- Değişen parçaları varsa hangi servislerde değiştiğine

- Değişen parçaların orijinal olup olmadığına

- Trafik sigortasının olup olmadığına

- Kasko bilgilerine ve ne kadar süreyle kaskolu olduğuna

- Kaç kez el değiştirdiğine

- En son sahibinin kim olduğuna ulaşabilirsiniz.

 

Eğer aracınızın sigortası yoksa, kaza sonrası aracınızda oluşabilecek hasarları gidermek için bir kasko sigortası edinmelisiniz. Koalay’dan online kasko sigortası satın alarak, bütçenize ve ihtiyacınıza en uygun sigorta tekliflerini kolayca alabilir, kaza sonrasında aracınızda oluşabilecek tüm zararları karşılayabilirsiniz.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 16:22
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