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Gündem Trakya'da ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının aşılanmasına başladı
Gündem

Trakya'da ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının aşılanmasına başladı

Trakya'da Sağlık Bakanlığınca, koronavirüsle mücadele kapsamında ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının aşılanmasına başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 10:35:00 - 2021-06-12 10:37:01
Trakya'da ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının aşılanmasına başladı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı randevularını alarak sağlık kuruluşlarına gitti. Çalışanlar, hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde randevu saatlerine göre aşılarını oluyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şoför Nuri Hatı, AA muhabirine, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının hemen ardından aşı olmak için randevu aldığını söyledi.

Sırası gelen herkesi aşı yaptırmaya davet eden Hatı, aşı olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Motokurye Hamit Koçak ise aşı takvimine kendilerinin de dahil edildiği için Sağlık Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

"Aşı bu işin kesin çözüm noktası"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkan Vekili ve Kırklareli Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Fuat Şeker ise aşılama çalışmalarının çok hızlı bir şekilde devam etmesi ve aşılama takvimine hizmet sektörünün de dahil edilmesini olumlu karşıladıklarını bildirdi.

Esnafların randevularını alarak aşılarını olduğunu ifade eden Şeker, "Aşı olmak zorundayız. Aşı bu işin kesin çözüm noktası. Lütfen herkes aşısını olsun" dedi.

 

Yeni Akit Gazetesi

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