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Aktüel Trakya'da "sokak hayvanlarını beslemek için" çıktılar
Aktüel

Trakya'da "sokak hayvanlarını beslemek için" çıktılar

Edirne'de hayvanseverler sokak hayvanlarını "nöbetleşe" besliyor - Kırklareli'nde sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına mama verildi

Yeniakit Publisher
2020-12-06 11:05:34 -
Trakya'da "sokak hayvanlarını beslemek için" çıktılar

EDİRNE / KIRKLARELİ (AA) - Edirne'de hayvanseverler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde, sokak hayvanlarını, hazırlanan çizelge doğrultusunda nöbet usulüne göre besliyor.

Edirne'de sokak hayvanları yararına çalışma yapan dernekler, salgın döneminde gıdaya erişimi güçleşen sokak hayvanlarını "Nöbetleşe Besleme Çizelgesi" doğrultusunda düzenli olarak besliyor.

Bir El Bin Nefes Derneği Başkanı Yağmur Islattı, yaptığı yazılı açıklamada, sokak hayvanlarını unutmadıklarını bildirdi.

Kent merkezi ve çevresinde belirlenen 6 farklı noktada besleme yapıldığını aktaran Islattı, salgın döneminde sokak hayvanlarının mama bulmakta zorluk yaşadığını belirtti.

Mama desteği çağrısında bulunan Islattı, "Nöbet çizelgesi doğrultusunda eski çöplük alanında beslememizi yaptık. Kısıtlamalar sürdüğü sürece çocuklarımızın desteğe her zamankinden çok daha fazla ihtiyacı var. Siz de onlara mama göndererek destek olmak isterseniz, mama kumbaralarına mama gönderebilir, bir canımızın hayatına dokunabilirsiniz. Unutmayın, onların bütün umudu sizsiniz." ifadelerini kullandı.

- Kırklareli

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında, Türkiye'de olduğu gibi Kırklareli'nde de uygulanan ve yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı.

Kırklareli Belediyesi ekipleri, kısıtlamada sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere mama bıraktı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AA muhabirine, ekiplerin kentin farklı noktalarında sokak hayvanlarına mama ve su bıraktığını söyledi.

Sokak hayvanlarına her zaman destek olmaya çalıştıklarını belirten Kesimoğlu, kentin belirli noktalarında beslenme odakları konulduğunu kaydetti.

Beslenme odaklarının ekipler tarafından her gün kontrol edilerek mama ve su konulduğunu ifade eden Kesimoğlu, bu zor günlerin birlik ve beraberlik içinde aşılacağına inandığını dile getirdi.

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