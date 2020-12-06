Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

EDİRNE (AA) - Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uyulduğu gözlendi.

Sabah saatlerinde kısıtlamadan izinli olarak işlerine gidenler dışında sokakların boş olduğu görüldü.

Özellikle kısıtlama olmadığı günlerde sabah saatlerinde yoğun olan Selimiye Camisi civarı ve Saraçlar Caddesi'nde sakinlik hakim oldu.



Dün de sabah saatlerinde kurallara riayet edildiği görülmüş ancak öğle saatlerinde yer yer bazı vatandaşların kural ihlali yaptığı belirlenmişti.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri hem yaya hem de mobilize halde ihlalin olup olmadığını pek çok yerden denetlemeye devam ediyor.

- Kırklareli

Kırklareli'nde de kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Kentte normal günlerde işlek olan Cumhuriyet Meydanı boş kaldı, vatandaşların büyük bölümünün kısıtlamaya uydukları gözlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de merkezi caddelerde denetim gerçekleştirdi.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Vatandaşların evde kalmasıyla kentin kısıtlama öncesi işlek noktaları olan Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve sahil şeridi sessizliğe büründü.

Polis ekipleri kontrollerini sürdürüyor.